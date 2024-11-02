AA Finans Anketi: Son açıklanan AA Finans anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %43,23 olarak belirlendi. Bu tahmine göre ikinci altı aylık dönemdeki TÜFE artışının %14,83 olması bekleniyor. Bu durumda, memurlar ve memur emeklileri %4,39 enflasyon farkı ile %10,65 oranında zam alabilecek. Bu orana göre, en düşük maaş memurlarda 43 bin 381, memur emeklilerinde 19 bin 461 TL’ye çıkacak.