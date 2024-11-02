Emekliler ve memurlar, Ocak 2025'te yapılacak maaş zamlarına odaklanmış durumda. Yeni yılın ilk maaş artışı için kritik önem taşıyan ekim ayı enflasyon verileri, 4 Kasım’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ekonomistlerle yapılan anketler ise bu zamma ilişkin ipuçları veriyor. Anket sonuçları, enflasyon verilerinin zam oranlarında belirleyici rol oynayacağını gösterirken, Ocak ayında yapılacak artış oranına dair beklentileri de şekillendiriyor.
Milyonlarca memur ve emekli, Ocak 2025'te yapılacak zam oranını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6’lık toplu sözleşme zammına ek olarak, ikinci altı aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar fark alacak. Ekonomistler, enflasyon verilerinin belirleyici rol oynayacağı Ocak zammına ilişkin beklentilerini artırıyor.
Temmuz-Eylül Enflasyon Oranı %8,92 Olarak Gerçekleşti
Temmuz-Eylül dönemine ilişkin TÜİK verileri doğrultusunda, Temmuz enflasyonu %3,23, Ağustos %2,47 ve Eylül %2,97 olarak kaydedildi.
Böylelikle yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık enflasyon oranı %8,92’ye ulaştı. Şimdi, gözler 4 Kasım’da açıklanacak olan Ekim enflasyonuna çevrildi. Ekonomistlerle yapılan anketler ise Ocak zammı için ipuçlarını veriyor.
En Az 43 Bin TL Maaş Beklentisi
Piyasa Katılımcıları Anketi: Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Ekim enflasyonu %2,39 olarak tahmin ediliyor.
Bu tahmin, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin %44,11 seviyesine ulaşacağı öngörüsüyle birlikte yapıldı. Böylelikle, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının %15,53’e, memurlar ve memur emeklilerinin ise %5,03 enflasyon farkı eklenerek toplamda %11,33 seviyesine çıkması bekleniyor. Bu senaryoda, en düşük maaş memurlarda 43 bin 647, memur emeklilerinde ise 19 bin 580 TL’ye ulaşacak.
AA Finans Anketi: Son açıklanan AA Finans anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %43,23 olarak belirlendi. Bu tahmine göre ikinci altı aylık dönemdeki TÜFE artışının %14,83 olması bekleniyor. Bu durumda, memurlar ve memur emeklileri %4,39 enflasyon farkı ile %10,65 oranında zam alabilecek. Bu orana göre, en düşük maaş memurlarda 43 bin 381, memur emeklilerinde 19 bin 461 TL’ye çıkacak.
Reuters Anketi: Reuters’in yaptığı ankette ekonomistler, yıl sonunda enflasyonun %42,95 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu öngörü ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının %14,60, memurların %6’lık toplu sözleşme zammının ise %4,18 enflasyon farkı ile %10,43’e ulaşması bekleniyor.
FKB Anketi: Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yaptığı FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’ne göre, Ekim ayı enflasyon beklentisi %2,54 seviyesinde. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %45,21 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,42 oranında zam alabilir.
Bu durumda, memurlar ve memur emeklilerinin %5,84 enflasyon farkı ile toplamda %12,19 zam alması bekleniyor. Böylece en düşük maaş memurlarda 43 bin 984, memur emeklilerinde 19 bin 732 TL’ye çıkacak.
Ek Artış Gündemde
Kesin zam oranları Ocak ayı başında netleşecek. Zam oranları kök aylıklara yansıtılacak ve emekliler bu zammı Ocak ayı ödeme döneminde maaşlarında görecek.
Enflasyona bağlı zamların yanı sıra, emeklilere ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da değerlendirilecek. Refah payı ve taban aylık artışı gibi uygulamalar da bu kapsamda gündeme alınabilir.