Emekliye maaşa ilave 27.000 TL yatacak! EYT'li, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor: 14.469 üstü maaş alanlara...

2025 yılıyla birlikte emekli maaş promosyonlarında rekabet yeniden alevlendi. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere yönelik sundukları cazip tekliflerle dikkat çekiyor. Promosyon ödemeleri 8 bin TL’den başlayıp bazı bankalarda 15 bin TL’yi aşarken, ek avantajlarla kampanyalar daha da zenginleşiyor. Emekliler ise en yüksek ödemeyi ve en uygun koşulları sunan bankayı seçebilmek için güncel listeleri yakından takip ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar ve karşılaştırmalı tabloyla 2025 Mayıs emekli promosyonları…