Emekliye ödeme miktarı yeniden güncellendi: 1-30 Eylül 2024 arası 20.000 TL'ye kadar ödeniyor! SSK, Bağ-kur 4C ve EYT emeklisi...

Bankalar, emeklilere yönelik sundukları promosyon tekliflerinde rekabeti artırarak avantajlarını genişletmeye devam ediyor. SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT emeklileri için yeni promosyon fırsatları duyurulmaya başladı. Emekliler, ek gelir elde etmek için bankaların sunduğu bu tekliflerden faydalanabilirler. Birçok banka, promosyon desteğini bu ay sonuna kadar uzatarak, 30 Eylül'e kadar başvuru yapma imkanı sunuyor.

1 / 8 Emeklilere sunulan banka promosyonu fırsatları, 30 Eylül'e kadar birçok bankada geçerli olacak. Bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan vatandaşlara çeşitli promosyon ödemeleri yaparak ek gelir imkanı sunuyor. Promosyon ödemeleri, maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor ve bankalar arasında farklı avantajlar sağlanıyor. İşte bazı bankaların sunduğu güncel promosyon ücretleri

2 / 8 AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Eylül – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

3 / 8 DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.

4 / 8 YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 1 Eylül 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

5 / 8 QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU Maaşını QNB Finanbank'tan alan emeklilere 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü veriliyor.

6 / 8 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 31 Aralık 2024'e kadar ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

7 / 8 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.