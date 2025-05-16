Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Burada ilk 6 aylık enflasyonu, mayıs ve haziran ayı verileri henüz belli olmamakla birlikte Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre hesaplayabiliriz.





İlgili ankete göre mayıs ayının %2,20 haziran ayının da %1,70 çıkacağı tahmin edilmektedir. Nisan ayında kesinleşen %13,36’lık enflasyon verisine ilgili iki aylık veriyi eklediğimiz takdirde %17,82 civarında enflasyon verisine ulaşmış oluyoruz. Tahminim doğrultusunda bir bant aralığı verecek olursak enflasyonun %16 - %18 arasında bulunacağını kabaca %17 çerçevesinde netleşeceğini söyleyebiliriz.