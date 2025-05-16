Temmuz zammı için geri sayım sürerken, memur ve emeklilerin gözü enflasyon rakamlarına çevrildi. Mayıs ve haziran ayı verilerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni dönem maaş artışları netleşecek. Şimdiden hesaplanan 4 aylık zam farkı ise maaşlara yansıyacak artışın güçlü sinyallerini veriyor. Tahminler, emekli ve memurların alacağı zammın oranına dair ipuçları sunarken, en düşük emekli aylığında da dikkat çeken bir artış beklentisi öne çıkıyor.
Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin maaş artışları için kritik süreç işliyor. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranları kesinlik kazanacak. Yeni maaşlar, 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek farklarla birlikte hesaplara yansıtılacak. Ek zam beklentisiyle gözler TÜİK’in temmuzun ilk haftasında açıklayacağı verilere çevrildi.
6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR ÇIKAR?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaşlara yapılacak 4 aylık fark netleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 13.36’lık zam farkını hak ederken, memur ve memur emeklileri için oluşan fark yüzde 12.29 oldu. Geride mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri kaldı. Peki beklentiler neler? Memur ve emekliler ne kadar zam alır? En düşük emekli aylığı ne kadar olur?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Burada ilk 6 aylık enflasyonu, mayıs ve haziran ayı verileri henüz belli olmamakla birlikte Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre hesaplayabiliriz.
İlgili ankete göre mayıs ayının %2,20 haziran ayının da %1,70 çıkacağı tahmin edilmektedir. Nisan ayında kesinleşen %13,36’lık enflasyon verisine ilgili iki aylık veriyi eklediğimiz takdirde %17,82 civarında enflasyon verisine ulaşmış oluyoruz. Tahminim doğrultusunda bir bant aralığı verecek olursak enflasyonun %16 - %18 arasında bulunacağını kabaca %17 çerçevesinde netleşeceğini söyleyebiliriz.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?
Bilindiği üzere emeklilerimize yılda iki defa maaş farkı verilmektedir. İlgili yasa doğrultusunda da ocak ve haziran aylarına ait enflasyon farkları maaşlara eklenti yapılmaktadır. Şu ana kadar %13,36’lık farkın netleştiğini söyleyebiliriz. SSK ve Bağkur emeklilerine %17.82 oranında bir fark geleceğini tahmin ediyorum.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALIR?
Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme üzerinden değerlendirilmektedir. Nisan ayı itibarıyla %12,29’luk kısım kesinleşti diyebiliriz. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen %17,82’lik enflasyon ve toplu sözleşme zammını hesaba kattığımızda zam oranı %16,71 olarak gerçekleşecektir.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NEDEN SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNDEN DÜŞÜK ÇIKIYOR?
Bunun sebebi toplu sözleşmeden kaynaklıdır. 2 yıllığına 6'şar aylık dönemler için 7. Dönem Toplu Sözleşmedeki rakamları şöyle bir masaya yatırdığımız takdirde %15, %10, %6, %5 şeklinde oranların düşüş gösterdiğini görüyoruz. Zam farkları bu oranlar üzerinden hesaplandığından kaynaklı daha düşük çıkıyor. Ancak 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde de ilgili dönemlerde memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinden daha fazla zam almıştı. Aslında toplu sözleşmenin memur ve memur emeklisi için bir koruma kalkanı olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon rakamlarının toplu sözleşmede imzalanan oranların altında gelmesi halinde toplu sözleşmedeki imzalanan oran maaş zammı olarak yansıtılmaktadır.
ZAM ORANLARI EŞİTLENİR Mİ?
Bahsettiğim veriler ışığında SSK, Bağkur emeklisine %17.82, memur ve memur emeklisine yüzde 16.71 oranında zam yapılacağını varsayarsak arada %1,11’lik bir fark oluşmaktadır. Bunu maaşlar üzerinden hesapladığımız zaman oransal farkın etki analizi fazla olmayacağından ötürü iki grup için bir eşitleme yapılmasını beklemiyorum.”