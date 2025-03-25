Emekliye yeni ödeme tablosu oluştu: SGK'dan yeni karar: Emeklinin yeni promosyon listesi ne zaman açıklanacak?

Bazı bankalar, ek ürün kullanımı veya belirli şartlar altında daha yüksek tutarlarda promosyon ödemesi yapabiliyor. Bununla birlikte, bazı bankalar şartsız ödeme sunuyor. Bu promosyon ödemeleri, sadece bankaların kampanyalarına dayalı olarak değil, aynı zamanda SGK'nın yapacağı yeni düzenlemelerle daha da artabilir.