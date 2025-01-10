2025 rapor parası, emzirme ve cenaze ödeneği ne kadar oldu?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı çalışanlar ile hak sahiplerine verilen geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri belli oldu. 2024 yılında 857 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2025 yılında 1.238 TL’ye yükseldi. Peki cenaze ve iş görmezlik ödeneği ne kadar oldu? Emzirme ödeneği alma şartları nedir? Rapor parası ne kadar oldu? İşte detaylar.

1 /8 Sosyal Güvenlik Kurumu'nca verilen emzirme ve cenaze ödenekleri artırıldı. Hastalanan çalışanlar için verilen ve rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödenekleri de yeni yılda zamlı ödenecek. Peki 2025 rapor parası, emzirme ve cenaze ödeneği ne kadar oldu?

2 /8 Kanuna göre, hastalanan işçiler ile iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası kapsamında SGK tarafından verilen ödeneklerin alt sınırı, günlük asgari ücrete göre belirleniyor. Habertürk’te yer alan habere göre, leni tespit edilen günlük asgari ücretin altında günlük ücret üzerinden ödenek almakta olanların veya almaya hak kazanacak kişilerin ödenekleri yeni asgari ücrete göre ödenecek.

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2025 İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU? En düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavilerde ise günlük asgari ücretin 3’te 2’sinden az olamaz. Asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olarak brüt 26.005.50 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle günlük asgari ücret de 866,85 TL oldu.

4 /8 Buna göre, 2025 yılında günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 433.42 TL, ayakta tedavilerde ise 577,90 TL olarak uygulanacak. Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 216,70 TL, ayakta tedavilerde de 288,93 TL olacak.

5 /8 EMZİRME ÖDENEĞİ 2025 NE KADAR OLDU? Sigortalı olarak 4/a veya 4/b statüsünde çalışan kadınlar ile eşi çalışmayan sigortalı erkeklere, doğum halinde SGK tarafından verilen emzirme ödeneği, 2024 yılında 857 TL iken 2025 yılında 1.238 TL’ye yükseldi. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğum yapanlara, çocuğun canlı olması koşuluyla 1.238 TL emzirme ödeneği verilecek.

6 /8 2025 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU? SGK iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Ayrıca, kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş olanların ölümü halinde de cenaze ödeneği veriliyor. 360 gün prim bildirilmiş olan kişilerin ölüm tarihinde sigortalı çalışma şartı aranmıyor. 2024 yılında 3.385 TL olan cenaze ödeneği tutarı, 2025 yılında 4.888 TL'ye yükseldi.

7 /8 RAPOR PARASI NE KADAR? 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışanlar ile çırak ve stajyer öğrencilerden halen rapor parası almakta olanların en düşük rapor parası 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere belirlenen yeni tutarlara yükseltilecek.