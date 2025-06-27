En düşük emekli aylığına zam yapılacak mı? Yapılacaksa en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yaklaşık 4 milyon emekli bu sorunun yanıtını bekliyor. En düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lirayla geçinmek durumunda kalanlar için sevindirici haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmeye dair kulis bilgisi basına yansıdı. Buna göre; Işıkhan, 3 Temmuz sonrası en düşük emekli aylıklarına zam yapılacağını söyledi. En düşük emekli aylığı ne olacak?

1 /10 Mayıs ayı enflasyon oranına göre emeklilerin alacağı 5 aylık zam farkı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09’luk farkı şimdiden hak etti. Memur ve memur emeklileri için de yüzde 14 oranında zam kesinleşti. Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için düzenleme çalışmaları başladı.

2 /10 6 AYLIK ENFLASYON İLE NETLEŞECEK Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının 16 bin 900 TL'ye ulaşabileceği değerlendiriliyor. Ancak enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre; yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak, yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak, yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

3 /10 4 MİLYON EMEKLİ VAR AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da 4 milyona yakın emeklinin en düşük maaşı aldığını, bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi. Bu artışın bütçeye getireceği yükün ise 60 milyar TL'yi bulacağı hesaplanıyor. İlk beş aylık enflasyon ortalama 15.09'a ulaştı. Haziran ayında açıklanacak enflasyonun 1.8'i bulması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın zam oranlarına ilişkin olası enflasyon artış rakamları doğrultusunda alternatifli etki analizi hazırladıkları öğrenildi. En düşük emekli maaşına ilişkin gerekli yasal düzenlemenin TBMM'de torba tekliflerden birine eklenerek 11 Temmuz'a kadar yasalaştırılabileceği belirtiliyor.

4 /10 EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Mayıs döneminde 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 15,10 oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 17 civarında olması bekleniyor.

5 /10 TEMMUZ BEKLENTİSİ

Yüksek olasılıkla temmuzda en düşük emekli aylığında da artış yapılacak. Tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek zam oranı kadar, şu anda yüzde 17 civarında görünüyor, en düşük emekli aylığına da artış yapılacak.

6 /10 TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Türkiye gazetesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin kritik bir kulis bilgisini paylaştı.

7 /10 Buna göre; Işıkhan, temmuzda en düşük emekli aylığında artışa gidileceği yolunda mesaj verdi.

8 /10 Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını aktardı

9 /10 EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLUR?

19.615 TL olan en düşük Emekli Sandığı emeklisinin maaşı 22.722 TL’ye, 40.417 TL olan bekar bir memurun maaşı 46.819 TL’ye, son olarak 43.729 TL olan evli bir memurun maaşı ise 50.655 TL’ye çıkması tahmin ediliyor.