Ocak ayında SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç? Emekli maaş zammı hesaplama tablosu yılın son ayında en çok merak edilen konulardan biri oldu. 2024 Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. Böylece 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam oranı için 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması gerekiyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı sonrası en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu...
Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği seyyanen zam için yeşil ışık yakıldı. Emeklilerin seyyanen zam talebinin AKP Genel Merkezi'ndeki istişare toplantısında gündeme geldiği iddia edildi. Toplantıda milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler geldi ve enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin aylık enflasyon oranını yüzde 2,24 olarak açıkladı. Böylelikle 5 ayın toplam enflasyon oranı yüzde 14,57 oldu. Açıklanan rakamlarla beraber emekli maaşlarına yönelik hesaplar yeniden başladı.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE YENİ HESAP
Toplam enflasyon: %14.57
SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57
Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16
7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6
5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 civarında hesaplanıyor.
Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak.
Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselebilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?
6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.
En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.
En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Aralık ayına yönelik veriler 3 Ocak günü belli olacak. Böylece emekli memur maaşlarına yönelik nihai rakamlar belirlenecek.