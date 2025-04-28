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2025 Nisan ayı enflasyonu açıklandı mı, TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2025 Nisan ayı enflasyonu açıklandı mı, TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

11:0928/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzdesi araştırması gündemdeki yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son dakika açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Nisan ayı enflasyon beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman açıklanacak, TÜFE enflasyon tahmini ne olur? TCMB enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklenti tahmini anketi hakkında bilgiler...

TCMB enflasyon beklentisi belli olurken, gözler de Nisan ayı TÜİK verilerine çevrildi. Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları zam oranında belirleyici olan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, 4 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.

Nisan ayı enflasyonu açıklandı mı, TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?


TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak, 2025 Mayıs ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiği için, Nisan ayına ait TÜFE verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Bu açıklama, özellikle ekonomik beklentilerin şekilleneceği önemli bir an olacak. Çünkü bu veriler, hem kısa vadeli hem de orta vadeli ekonomik kararları etkileyebilir.

Merkez Bankası enflasyon beklentisi


TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.


Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

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