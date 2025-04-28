Nisan ayı enflasyonu açıklandı mı, TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?





TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak, 2025 Mayıs ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiği için, Nisan ayına ait TÜFE verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Bu açıklama, özellikle ekonomik beklentilerin şekilleneceği önemli bir an olacak. Çünkü bu veriler, hem kısa vadeli hem de orta vadeli ekonomik kararları etkileyebilir.