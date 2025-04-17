Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için besilik erkek sığır desteklemesi başvurularını 14-16 Nisan tarihinde aldı. Karkas desteği belirtilen şartlar ve kurallara göre yapılacak. Destek miktarları belli oldu. Peki erkek sığır desteği ne kadar?
İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı besilik erkek sığır (karkas) desteği için belirlenen şartlara uygun üreticilere destek yapılacak. Karkas desteklemesi başvuruları 14-16 Nisan tarihinde alındı.
Besilik Erkek Sığır (karkas) Desteği Destekleme Tutarı:
Temel besilik erkek sığır desteği net 500 ₺
Küçük aile işletmesi ilave desteği (1-20 baş arası büyükbaş hayvanı olan) ilave 2.000 ₺
Kadın ve genç çiftçi ilave desteği ilave 150 ₺
En az 270 kg karkas elde edilen sütçü ırk ve melezleri için ilave 300 ₺
En az 300 kg karkas elde edilen kombine ırk ve melezleri için ilave 400 ₺
En az 320 kg karkas elde edilen etçi ırk ve melezleri için ilave 500 ₺
Birinci derece tarımsal amaçlı örgütlere üye olan yetiştiricilerin hayvanları için ilave 100 ₺
İlave destekler; temel besilik erkek sığır desteğini hak eden üreticilere, istenilen şartlar sağlandığı taktirde temel desteğe ilave olarak verilecektir.
Besilik Erkek Sığır (karkas) Desteğine Başvuru Nasıl Yapılır?
Desteklemeye başvurular açıklanan tarihler arasında yapılmakta.
Üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine veya Kırmızı Et Üreticileri Birliğine TCKN/VKN, işletme numarası ve adres bilgilerinin yer aldığı dilekçe ile başvurur.
Yılı içinde destekleme şartlarını taşıyan 6 baş ve üzeri sayıda hayvan kestiren üreticiler, desteklemeden faydalanmak için kırmızı et üretici birliğine üye olmak zorundadır.
Başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgeler bulunur:
1-Kesim ücreti faturası/alındı makbuzu/kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgesinin aslı, e-fatura veya aslı/dip koçanı il/ilçe müdürlüğü tarafından görülerek onaylanmış suretleri,
2-TÜRKVET’ten alınmış kesim (düşüm) raporu ile başvuru yapılır.
Besilik Erkek Sığı Desteği Başvuru Koşulları ve Destekleme Şartları
Besilik erkek sığır (karkas) desteği aşağıdaki şartlar ve kurallara göre yapılacak.
1-Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük, yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e kaydedilmiş ve 2024 yılı içerisinde mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olmalıdır.
2-Bir yetiştirici 2024 yılı içerisinde en fazla 200 baş erkek sığırı için destekten yararlandırılır.
3- 1-20 baş arası büyükbaş hayvanı bulunan işletmeler, aile işletmesi ilave desteklemesinden, her bir destekleme yılında en fazla 10 baş hayvanı için yararlandırılır. Bu hayvanlar, besi süresini doğduğu işletmede tamamlamış olmak zorundadır.
4-Temel destek için kesimi yapılan sığırların asgari karkas ağırlığı 200 kg/baş olmak zorundadır.
5-İlave desteklemeden yararlanmak için; sütçü ırk ve melezleri en az 270 kg/baş, kombine ırk ve melezleri en az 300 kg/baş, etçi ırk ve melezleri en az 320 kg/baş olmak zorundadır.
6-Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini TÜRKVET kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde tamamlamış olmalıdır.
a)TÜRKVET’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile TÜRKVET’e kayıt tarihi arasıdır.
b)5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36’ncı maddesi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden kesime gönderilen sığırlarda, kesim ile TÜRKVET’e kayıt tarihi arasıdır.
c)Satış yoluyla 2’nci, 3’üncü işletmelere nakledildikten sonra kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile TÜRKVET’teki son işletmeye geliş tarihi arasıdır.
ç)Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanların, geçici kurban satış yerinde geçen süreleri de besi süresine dahil edilir. Kurbanlık hayvanların destekten yararlanması için mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olması gerekmektedir.
d)Başvuru sahibinin farklı işletmelerinde geçen süreler de besi süresine dahil edilir.
7-Bakanlıkça mecburi kesime tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.