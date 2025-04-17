Besilik Erkek Sığı Desteği Başvuru Koşulları ve Destekleme Şartları

Besilik erkek sığır (karkas) desteği aşağıdaki şartlar ve kurallara göre yapılacak.

1-Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük, yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e kaydedilmiş ve 2024 yılı içerisinde mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olmalıdır.

2-Bir yetiştirici 2024 yılı içerisinde en fazla 200 baş erkek sığırı için destekten yararlandırılır.

3- 1-20 baş arası büyükbaş hayvanı bulunan işletmeler, aile işletmesi ilave desteklemesinden, her bir destekleme yılında en fazla 10 baş hayvanı için yararlandırılır. Bu hayvanlar, besi süresini doğduğu işletmede tamamlamış olmak zorundadır.

4-Temel destek için kesimi yapılan sığırların asgari karkas ağırlığı 200 kg/baş olmak zorundadır.