Bingöl’de okullar tatil mi?

Öğrenciler ve veliler "Bingöl’de okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Bingöl Valiliği tarafından 5 Mart Çarşamba günü için eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bingöl'de bugün okullar tatil edilmişti.

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.