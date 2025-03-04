Meteoroloji’nin yarınki hava durumu raporunda çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kar yağışının beklendiği iller arasında Artvin, Rize, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Kars, Van, Muş, Iğdır yer alırken öğrenciler yarın okullar tatil mi? 5 Mart Çarşamba Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Salı günü batı bölgelerde başlayarak Türkiye bahar havasının etkisi altına giriyor. Sağanak yağışlar batı bölgelerini terk ederken doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve kar yağışları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin illeri için bugün kar yağışı uyarısında bulundu. Peki Artvin, Rize, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Kars, Van, Muş, Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 5 Mart Çarşamba Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Bingöl’de okullar tatil mi?
Öğrenciler ve veliler "Bingöl’de okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Bingöl Valiliği tarafından 5 Mart Çarşamba günü için eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bingöl'de bugün okullar tatil edilmişti.
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.
Erzurum’da okullar tatil mi?
Erzurum’da 5 Mart Çarşamba günü yani bugün için valilikten kar tatiline ilişkin henüz bir açıklaması gelmedi. 5 Mart Çarşamba günü Erzurum'da havanın güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 2 derece civarında olacakken, en düşük sıcaklık ise -9 dereceye kadar düşecek. Gün boyunca batı yönünden hafif bir rüzgar esecek, rüzgarın hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak.
Erzincan’da okullar tatil mi?
5 Mart Çarşamba günü okulların tatil olmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle henüz okullar yarın tatil değildir.
Kars’ta okullar tatil mi?
Kars Valiliğinden 5 Mart Çarşamba günü okulların tatil olmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Van’da okullar tatil mi?
Van’da 5 Mart Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Muş’ta okullar tatil mi?
Muş’ta 5 Mart Çarşamba günü için okulların tatil olup olmayacağı, şu an itibarıyla belirsizliğini koruyor. Muş Valiliğinden okulların tatil olduğuna yönelik henüz bir açıklaması yok.
Iğdır’da yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Iğdır’da bugün kar yağışı beklendiği bilgisi verilmişti. 5 Mart Çarşamba günü okulların tatil olmasına ilişkin Valilikten açıklama yapılmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.