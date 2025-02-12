"Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün 10 ilde eğitime 1 gün ara verildi. Dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı, yarın için de tatil beklentisini artırdı. Öğrenciler ve veliler, 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

1 /5 Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi nedeniyle birçok ilde ulaşım olumsuz etkilendi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte valilikler tarafından peş peşe tatil açıklamaları geldi. Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için bazı illerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle yeni tatil kararlarının alınabileceği belirtiliyor.

2 /5 Öğrenciler ve veliler, hangi illerde okulların tatil edildiğini merakla takip ediyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, bazı illerde yalnızca taşımalı eğitime ara verilirken, bazı bölgelerde tüm kademelerde eğitim-öğretime geçici süreyle durduruldu. Okulların 13 Şubat tatil edilip edilmeyeceği ise akşam saatlerinde netleşecek.

3 /5 Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Erzincan ve Erzurum'da okulların tatil olduğuna yönelik açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 /5 DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.