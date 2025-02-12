Eskişehir'de yarın okullar tatil mi sorusu şehir sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 günlük ara verilmişti. Yeni günde devam eden kar yağışı nedeniyle gözler Eskişehir Valiliği ve ilçelerin kaymakamlık açıklamalarına döndü. Peki; 13 Şubat 2025 Perşembe Eskişehir'de okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar doğrultusunda birçok ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilirken, Eskişehir’de okulların tatil edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler Eskişehir Valiliği'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?
Eskişehir'de 13 Şubat Perşembe günü için herhangi bir kar tatili duyurusu yapılmadı ve öğrenciler eğitimlerine devam etti. Konuyla ilgili valilikten resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?
Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte gözler Eskişehir Valiliği’nden gelecek açıklamalara çevrildi. Şu ana kadar Eskişehir Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine yönelik bir karar alınmadı.
Hava durumu raporları, özellikle çarşamba ve perşembe günleri Eskişehir'de yoğun kar yağışı olabileceğini gösteriyor.
12 ŞUBAT 2025 HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?
İstanbul,
Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde,
Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde,
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde,
Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede,
Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime,
Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde,
Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde,
Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki 72 kırsal mahallesinde, Sinop'un Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde
olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün(12 Şubat) 1 gün ara verildi.
ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'de kar yağışlı hava bekleniyor.
12 ŞUBAT ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
Eskişehir'de gün boyunca ortalama sıcaklığın 1 derece civarında olması tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 3 dereceye, en düşük sıcaklığının ise -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.