ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?





Eskişehir'de 13 Şubat Perşembe günü için herhangi bir kar tatili duyurusu yapılmadı ve öğrenciler eğitimlerine devam etti. Konuyla ilgili valilikten resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.