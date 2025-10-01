ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK SON GELİŞMELER: Bağkur'dan 7200 günle emeklilik şartları neler, ne zaman onaylanacak?

KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemeden Bağ-Kur statüsünde olanlar yararlanacak. Farklı kurumlarda çalışması olanlarda ise son 7 yıl kuralı uygulanmaya devam edecek. Son 1261 gün hangi kurumda geçtiyse emeklilik şartları o kuruma göre belirlenecek. Eğer son dönem Bağ-Kur’dan yatırılmışsa 7200 gün şartı esas alınacak.

BAŞVURU ŞARTI OLACAK MI?

Prim günleri otomatik olarak düşeceği için ayrıca başvuru yapılmayacak. 7200 gün ve yaş şartını tamamlayanlar, SGK müdürlüklerine başvurarak emeklilik işlemlerini başlatabilecek.