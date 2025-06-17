EV HANIMLARI İÇİN PRİM ŞARTI NE OLACAK?

Ev hanımlarının emekliliğe hak kazanabilmesi için toplamda 15 yıl prim ödemesi, yani 5.400 gün prim biriktirmesi gerekiyor. Bu süre zarfında primlerin düzenli ödenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca emeklilik yaşı da SGK mevzuatına göre belirlenecek. Kadınlar için bu yaş sınırının 58 ile 60 yaş arasında olması bekleniyor.