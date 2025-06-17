Ev hanımlarına emeklilik hakkı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi kamuoyunun gündemine oturdu. Düzenlemeyle birlikte ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden prim desteği sağlanması hedefleniyor. Peki, Ev hanımı emeklilik için prim ne kadar olmalı? Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Kimler yararlanacak? Şartlar neler olacak? İşte ayrıntılar...
Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin 5 yıl içinde hayata geçirileceği belirtilirken, aktif sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edileceği öne sürüldü. Primin 3’te 1’ini devletin karşılaması beklenirken, bu desteğin asgari ücret ile sınırlı olması öngörülüyor. Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu? Şartlar neler olacak?
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?
Hükümetin Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Yasa teklifinin tamamlanıp Meclis'e sunulmasının ardından tarih belli olacak.
EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLECEK?
Yeni düzenlemeye göre, ev hanımları isteğe bağlı sigorta sistemi ile emekli olabilecek. Hiçbir sigorta kaydı olmayan kadınlar dahi Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak sisteme dahil olabilecek. Bu kapsamda prim ödemeleri Bağ-Kur statüsünde yapılacak ve belirli bir süre boyunca prim ödeyen kadınlar emeklilik hakkı kazanacak.
EV HANIMLARI İÇİN PRİM ŞARTI NE OLACAK?
Ev hanımlarının emekliliğe hak kazanabilmesi için toplamda 15 yıl prim ödemesi, yani 5.400 gün prim biriktirmesi gerekiyor. Bu süre zarfında primlerin düzenli ödenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca emeklilik yaşı da SGK mevzuatına göre belirlenecek. Kadınlar için bu yaş sınırının 58 ile 60 yaş arasında olması bekleniyor.
EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANACAK?
Hazırlanan projeye göre, daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın başvuruda bulunan ev hanımları her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilecek.
3'TE 1 DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK
Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.
EV HANIMLARI İÇİN EMEKLİLİK ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Başvuruda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek.
Ödemeler internet üzerinden yapılacak.