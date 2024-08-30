Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Emeklilikte prim detayı şekillendi: 5400 - 4500 güne kadar...

Emeklilik birçok insan için yaşamlarının geri kalanını güvence altına almak ve rahat bir yaşam sürmek adına hayalini kurdukları bir dönemdir. Türkiye'de yapılan emeklilik sistemi reformlarıyla birlikte, özellikle ev kadınları için önemli adımlar atılmaktadır. Bu reformlar kapsamında, ev kadınlarına sosyal güvence sağlanarak emekli olma imkanı tanınacak. Daha da önemlisi, bu süreçte ödenmesi gereken primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

1 / 16 Türkiye'de çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirildi. Asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası ile memurların ve emeklilerin gelirlerinin artması, taşeron işçilerin ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası gibi önemli adımlar atıldı. Bu düzenlemeler, milyonlarca çalışanın yaşam standartlarını iyileştirirken, sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerinde de büyük değişiklikler getirdi.

2 / 16 Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunlardan birisi de ev kadınlarını ilgilendiriyor.

3 / 16 KADINLAR İÇİN YENİ SİSTEM- Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek.

4 / 16 Bu arada SSK ile Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik imkanı getirecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek.

5 / 16 İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

6 / 16 İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak.

7 / 16 Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak.

8 / 16 Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

9 / 16 İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.

10 / 16 Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler.

11 / 16 Aynı anda yürütülecek olan Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

12 / 16 Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak.

13 / 16 Fiili hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak.

14 / 16 YIPRANMA HAKKI Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan annelere de çocuk sayısına göre prim eklemesi yapılacak.

15 / 16 Bu eklenen primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanacak. Bu 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.