Ev kadınlarına emeklilik geliyor: Her ay ne kadar ödenecek, ne zaman emekli olunacak?

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemeleri, sosyal güvenlik sistemine katılımı artırmayı ve ev içi emeğin karşılığını sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Bu sistemde devletin de önemli bir katkısı bulunacak; ödenecek primin üçte birinin Hazine tarafından karşılanması planlanıyor. Emeklilik şartları arasında genellikle sigortalılık süresi ve prim ödeme günü ile yaş şartı öne çıkarken, daha önce çalışmış ve prim eksiği olan kadınlar için geriye dönük ödeme seçenekleri de gündemde. Peki Ev hanımlarına emeklilik 2025 ne zaman çıkacak, şartları neler olacak? İşte, ev kadınlarına emeklilik çalışmalarına ilişkin detaylar…

1 /9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

2 /9 Ev hanımlarına emeklilik nasıl olacak, emeklilik düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili soru üzerine, çalışma yürüttüklerini belirten Işıkhan, "İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.

3 /9 Ev kadınlarının emekliliği nasıl olacak, devlet primin ne kadarını karşılayacak? Yeni yapılacak düzenleme ile yine aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Primin üçte birini ise devlet karşılayacak. Yeni düzenleme ile ev kadınlarının ödeyeceği prime devlet destek olacak.

4 /9 Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündemi değerlendirdi. Ev hanımlarına emeklilikle ilgili yöneltilen soru üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Işıkhan, haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifin Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceklerini aktardı.

5 /9 Mevzuatta yer alan bilgiye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz’da tatile giriyor. Meclis tatili öncesinde ev kadınlarına emeklilik çalışmalarında somut adımlar atılarak kanun teklifinin hazırlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yoğun gündem sebebiyle Meclis tatili ileri çekilirken 30 Temmuz’da tatil başlamıştı. Bu yılda gündeme göre Meclis’in tatil tarihi farklılık gösterebilir.

6 /9 Ev hanımların emeklilik prim ne kadar ödeyecek? En düşük ödenecek tutar aylık 8.321 lira. Devlet, primin üçte birine destek olacağı için, 8.321 liralık primin 2.777 lirasını her ay devlet karşılayacak, ev kadını ise 5.544 lirayı kendi ödeyecek.

7 /9 Ev kadınlarına emeklilik şartları nedir? Bakan Işıkhan açıklamasının devamında yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak netleştirmediklerini belirtirken analiz yapacaklarını ifade etti. Işıkhan açıklamasında “ Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.

8 /9 Ev hanımları emekli nasıl olacak, prim ne kadar kaç gün olacak, kaç yaşıda emekli olunacak? Sigortalı olan ev kadını Bağ-Kurlu sayılacak ve Bağ-Kurluların emeklilik şartlarına tabi olunacak. Yani, emekli olunup, emekli maaşı bağlanabilmesi için 9.000 gün prim ödenmesi (25 yıl) ve 58 yaşının doldurulması gerekiyor.