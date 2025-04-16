EYT fırsatını kaçırana emeklilik yaşayacak! 5 yıl erken emeklilikle 55-56-57-58 yaşında...

Peki Bağkur’luya erken emeklilik düzenlemesi bu yıl hayata geçer mi? Şu an emeklilikte yaş şartı ne? En düşük ve en yüksek sigorta primi ne kadar oldu?

'PRİM VE YAŞ OLARAK KATKI SAĞLAYACAK’

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz,konuyla ilgili detayları anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Küçük esnaf dediğimiz terzi, bakkal, çay ocağı berber vb. iş kollarında hizmet verenlere getirilmesi düşünülen emeklilikte şart olan Bağkur prim ödemesinin 9000 günden 7200 güne düşürüleceğini söyleyebiliriz. Burada 1800 gün yani 5 yıl avantaj erken emeklilik avantajı sağlanmaktadır. Bu avantaj 5 yıl 60 aya tekabül ettiği için hem prim hem de emekli maaşı olarak esnafa katkı sağlayacağını düşünüyorum.