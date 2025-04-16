EYT fırsatını kaçırana emeklilik yaşayacak! 5 yıl erken emeklilikle 55-56-57-58 yaşında...

Çalışma hayatında köklü değişiklikler gündemdeyken, emeklilik şartlarında yapılacak düzenlemeler de milyonların odağında. Geçtiğimiz yıl esnafa yönelik 5 yıl erken emeklilik imkânı duyurulmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, düzenlemenin detaylarının netleşmek üzere olduğunu belirtti. Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7.200 güne düşürülmesi beklenirken, özellikle küçük esnaf ve kadın girişimciler bu haktan yararlanabilecek. Yeni sistemde yaş şartı ve uygulama tarihiyle ilgili somut adımların yakın zamanda atılması bekleniyor. Gözler, düzenlemenin TBMM gündemine geleceği tarihte.
Emeklilik şartlarında adaletin sağlanması amacıyla üzerinde çalışılan Bağ-Kur reformu, milyonlarca küçük esnafın umudu haline geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı son açıklama, 5 yıl erken emeklilik beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan düzenlemeyle birlikte, Bağ-Kur kapsamında çalışanların prim günü 9 binden 7.200'e düşürülecek. Böylece küçük esnaf, SSK’lı çalışanlarla aynı prim günü üzerinden emeklilik hakkı kazanacak. Yaş şartında değişiklik yapılmazken, prim gün sayısının eşitlenmesi sayesinde özellikle kadın esnaflar ve düşük gelirli işletme sahipleri önemli bir avantaj elde edecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından esnafa erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan, "Emeklilerle ilgili yapılan bu iyileştirmeler çok anlamlı olacak. Çok güzel bir yıla girdik" diye konuştu. Işıkhan, Bağkur emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin seçim vaadinin hatırlatılması üzerine, "Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.
Peki Bağkur’luya erken emeklilik düzenlemesi bu yıl hayata geçer mi? Şu an emeklilikte yaş şartı ne? En düşük ve en yüksek sigorta primi ne kadar oldu?
'PRİM VE YAŞ OLARAK KATKI SAĞLAYACAK’
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz,konuyla ilgili detayları anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Küçük esnaf dediğimiz terzi, bakkal, çay ocağı berber vb. iş kollarında hizmet verenlere getirilmesi düşünülen emeklilikte şart olan Bağkur prim ödemesinin 9000 günden 7200 güne düşürüleceğini söyleyebiliriz. Burada 1800 gün yani 5 yıl avantaj erken emeklilik avantajı sağlanmaktadır. Bu avantaj 5 yıl 60 aya tekabül ettiği için hem prim hem de emekli maaşı olarak esnafa katkı sağlayacağını düşünüyorum.
‘EMEKLİ MAAŞLARINDA KESİNTİ KALDIRILDI’
2016 yılı öncesinde emekli olan ve emeklilik sonrası esnaflık yapan veya şirket ortaklığı olanların emekli maaşından yüzde 15, daha sonrasında da yüzde 10 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı altında kesinti yapılıyordu. 2016 yılında bu kesinti kaldırıldı. Yani şu anda emekli olup da gidip esnaflık yaparsanız emekli maaşlarında hiçbir kesinti yoktur.
BAĞKUR’DA EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI NE?
Diğer emeklilerde olduğu gibi Bağkur’da da işe giriş tarihi emeklilik şartlarını belirlemektedir.
2023 yılı Mart ayında çıkan 7438 sayılı kanunundaki EYT düzenlemesi ile yaş şartı kaldırıldı, ayrıca 99 öncesi işe girişi olanlar için erkeklerde 9000 gün (25 yıl), kadınlarda ise 7200 gün (20 yıl) prim ödemek suretiyle emekli olunuyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 arası işe başlamalarda emeklilik için kadında 58 erkekte 60 yaş şartı var diyebiliriz.
01.05.2008 sonrası işe başlamalarda kadınlarda da 7 bin 200 gündü bu 9000 bin gün prim gününe yükseltildi. Şu anki mevzuat doğrultusunda Bağkur'da emeklilik yaşı erkekte 60 ile 65 yaş arasında kadınlarda ise 58-65 yaş arasında değişmektedir.