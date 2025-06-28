EYT'siz 2160-3600 günle erken emeklilik kapısı açıldı: SSK girişi 1996-2016 arası olan yaşadı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3600 prim günüyle erken emeklilik imkanına ilişkin detayları bir kez daha paylaştı. Özellikle yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip bireyler için bu uygulama, yaş beklemeden emeklilik hakkı sağlıyor. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan vatandaşlar, belirli şartları yerine getirdiklerinde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Ayrıca malullük, doğum ve askerlik gibi özel durumlar da farklı erken emeklilik yolları sunuyor.
3600 prim günüyle kimler erken emekli olabilir? SGK'nın son açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen bu uygulama, özellikle engelli bireyler için büyük kolaylık sunuyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü tamamladıklarında yaş şartına takılmadan emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir, başka hangi istisnai durumlar var?
ANNELERE EMEKLİLİKTE 2160 GÜNLÜK AVANTAJ
Kadın çalışanlara yönelik doğum borçlanması hakkı, erken emeklilik için önemli bir fırsat sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), üç çocuğa kadar doğum yapan kadınların her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 güne kadar borçlanma yapabileceğini açıkladı. Bu borçlanma sayesinde hem eksik prim günleri tamamlanabiliyor hem de emeklilik yaşı öne çekilebiliyor. Özellikle doğum sonrası çalışmaya ara veren kadınlar için bu düzenleme, sigorta geçmişinin daha güçlü olmasını sağlıyor.
ÇALIŞMA GÜCÜNÜ YİTİRENE MALULEN EMEKLİLİK KOLAYLIĞI
SGK’nın sunduğu bir diğer erken emeklilik imkanı da malulen emeklilik. En az yüzde 60 oranında çalışma gücünü kaybeden sigortalılar, 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim günü ile emekli olabiliyor. Eğer kişi başkasının bakımına muhtaç durumdaysa bu durumda 10 yıl şartı da aranmıyor. Malullük emekliliği, iş kazası, meslek hastalığı ya da kalıcı rahatsızlık nedeniyle iş göremez hale gelen bireyler için önemli bir sosyal güvence sağlıyor.
ASKERLİK BORÇLANMASIYLA HEM GÜN KAZAN, HEM YAŞ DÜŞÜR
Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması, sadece prim gününü artırmakla kalmıyor, sigortalılık başlangıcını da geriye çekebiliyor. Bu da emeklilik yaşını düşürerek daha erken emeklilik hakkı kazandırabiliyor. Özellikle askerlik süresinin, sigorta girişinden önce yapılmış olması bu imkândan yararlanmak için kritik bir detay olarak öne çıkıyor.
1995–2015 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR DİKKAT!
SGK, sigorta başlangıç tarihi 1995 ile 2015 yılları arasında olan vatandaşlar için erken emeklilik fırsatlarını yeniden hatırlattı. Bu yıllar arasında sigortalı olanlar; doğum borçlanması, askerlik borçlanması, malullük ya da engellilik gibi özel durumlar kapsamında daha erken yaşta emekli olma hakkı elde edebilir. 3600 prim günü ile kısmi emeklilik hakkı da bu kapsamda öne çıkan düzenlemelerden biri.
Erken emeklilik seçenekleri arasında 3600 günle emeklilik, doğum borçlanması, malulen emeklilik ve askerlik borçlanması yer alıyor.
3600 Günle Emeklilik:
Kadınlar için 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü tamamlandığında, yaş şartı 58; erkeklerde ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü ile yaş şartı 60 olarak uygulanır. Bu hak, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için geçerlidir. Sonraki dönemler için kademeli yaş şartı devreye girer.
Doğum Borçlanması:
Kadın sigortalılar, doğum sonrası çalışmadıkları süreleri borçlanarak prim gün sayılarını artırabilir. Her çocuk için 720 gün borçlanma yapılabilir ve en fazla 3 çocuk için toplamda 2160 gün olarak uygulanır. Bu sayede emeklilik yaşı erkene çekilebilir.
Malulen Emeklilik:
Çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden sigortalılar, 10 yıl sigortalılık süresi ve en az 1800 prim günüyle malulen emekli olabilirler. Başkasının bakımına muhtaç olanlar için sigortalılık süresi şartı aranmaz.
Askerlik Borçlanması:
Erkek sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak prim gün sayılarını artırabilir ve sigorta başlangıcını geriye çekerek emeklilik yaşını düşürebilirler. Borçlanılan süre kadar prim kazanımı sağlanır.
Kişisel durumunuza özel emeklilik hesaplaması için SGK'nın resmi "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamasını kullanmanız ya da en yakın SGK müdürlüğüne başvurmanız önerilir.