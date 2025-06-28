EYT'siz 2160-3600 günle erken emeklilik kapısı açıldı: SSK girişi 1996-2016 arası olan yaşadı

Erken emeklilik seçenekleri arasında 3600 günle emeklilik, doğum borçlanması, malulen emeklilik ve askerlik borçlanması yer alıyor.

3600 Günle Emeklilik:

Kadınlar için 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü tamamlandığında, yaş şartı 58; erkeklerde ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü ile yaş şartı 60 olarak uygulanır. Bu hak, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için geçerlidir. Sonraki dönemler için kademeli yaş şartı devreye girer.

Doğum Borçlanması:

Kadın sigortalılar, doğum sonrası çalışmadıkları süreleri borçlanarak prim gün sayılarını artırabilir. Her çocuk için 720 gün borçlanma yapılabilir ve en fazla 3 çocuk için toplamda 2160 gün olarak uygulanır. Bu sayede emeklilik yaşı erkene çekilebilir.