Eylül ayında ilk faiz indirimi yapacağı beklenen Fed’in, ABD ekonomisinden gelen rakamlar nedeniyle bu kararı öne çekeceği konuşuluyor. Piyasalar, bir hafta içinde ABD Merkez Bankası'ndan (FED) 25 baz puan faiz indirimi ihtimalini yüzde 60 olarak fiyatlıyor. FED’in toplantısı FED 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Peki FED toplantısı öncesi faiz indirimi olur mu? FED faizi indirirse altın ne olur, dolar düşer mi çıkar mı?

1 / 9 Küresel piyasalar, enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirimine odaklandı. Piyasalar için ilk faiz indirimine gideceği tarih netleşmeye başladı. Küresel hisse senedi piyasaları sert düşüş kaydederken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olağanüstü faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler arttı.

2 / 9 Küresel piyasalarda haftaya tarihi satış baskısıyla başladı. ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi piyasaları alt üst etti. Riskli varlıklardan kaçışlar hızlanırken, hisse senetleri ve kripto paralarda sert düşüşler yaşandı. Asya borsalarında rekor kayıplar görüldü. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

3 / 9 ABD'de valide piyasalarda önde gelen teknoloji hisselerinde kayıplar çift hanelere ulaştı. 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü.

4 / 9 FED'DEN ACİL ADIM GELİR Mİ? Borsa ve kripto paralarda panik satışları engellenemezken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) acil bir adım atabileceği fiyatlanmaya başladı. Analistler, ABD'de sanayi ve istihdam verilerinin ardından yüksek enflasyon riskine dair endişelerin tamamen ortadan kalktığını belirtti.

5 / 9 Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapma ihtimalinin bulunduğunu ifade edildi.

6 / 9 Yatırımcılar Fed'in bir hafta içinde olağanüstü toplantı ile 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 60 olarak fiyatladı.

7 / 9 FED TOPLANTI ÖNCESİNDE FAİZ İNDİRİMİ OLDU MU? Fed, 1994, 1998, 2001, 2007, 2008 ve 2020 yıllarında olağanüstü faiz indirimleri yapmıştı. Bu durumun son örneği koronavirüs salgını sürecinde yaşanmıştı.

8 / 9 ABD Merkez Bankası salgının olumsuz etkileri nedeniyle Mart 2020'de olağanüstü toplantıyla politika faizini yüzde 0 - 0,25 aralığına indirmişti. 2008 yılındaki Lehman Brothers'ın iflasının ardından da 50 baz puanlık indirim gelmişti.