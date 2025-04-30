FED FAİZ KARARI 2025: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, mayıs ayında faizi indirimi gelir mi?

ABD Merkez Bankası (FED), 1 Mayıs 2025 Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Nisan ayında toplantı yapılmaması nedeniyle yatırımcıların beklentisi bu toplantıya odaklandı. Dolar, altın ve kripto piyasaları Powell’ın vereceği mesajlara kilitlenmiş durumda. Uzmanlar, FED’in bu toplantıda faizi sabit tutma ihtimalinin yüksek olduğunu, olası bir indirimin ise yılın ikinci yarısına kalabileceğini belirtiyor. Powell’ın enflasyon ve istihdam piyasasına ilişkin değerlendirmeleri kritik önem taşıyor.

1 /4 Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın 1 Mayıs’ta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Mart ayında faizi 4.25-4.50 aralığında sabit tutan FED’in bu ay da değişikliğe gitmeyebileceği belirtiliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faiz indirimi için haziran ayını işaret ederken, kararın net ve ikna edici verilere bağlı olduğunu vurguladı. Dolar ve altın yatırımcıları Powell’ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Piyasalar, faiz indirimi yerine bekle-gör politikasının devam etmesini olası görüyor.

2 /4 MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN? ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.

3 /4 FED FAİZİ İNDİRİR Mİ? Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.