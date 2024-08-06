Fındık toplama sezonu başladı. FİSKOBİRLİK, yeni sezon fındık alımlarına 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Ürünlerin yüzde 50 randıman hesabı usulüne göre değerlendirilerek alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi, Levant kalite fındık fiyatını 133 TL, Giresun kalite için ise 135 TL olarak belirlemişti. Peki FİSKOBİRLİK fındık ödemeleri ne zaman yapılacak? Harmandan fındık alımı uygulamasının devam edecek mi? İşte detaylar.
Fındık toplama hasadı 4 Ağustos itibariyle başladı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, birliğe bağlı 50 kooperatif ile tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticilerin mahsullerini peşin, emanet ya da vadeli ödeme usulünde teslim alacaklarını aktaran Bayraktar, üreticilere, FİSKOBİRLİK'ten fiyat almadan fındığı satmamaları çağrısında bulundu.
Bayraktar, faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde aktif olarak fındık alımı gerçekleştireceklerinin altını çizerek, "Bu doğrultuda üreticilerimizin aksaklık yaşamamaları için gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Araç, personel ve benzeri gibi eksikleri olan kooperatiflerimizin eksiklerini tamamladık" ifadesini kullandı.
FİSKOBİRLİK FINDIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Ürünlerin yüzde 50 randıman hesabı usulüne göre değerlendirilerek alınacağını vurgulayan Bayraktar, "Üzerine randıman farkını da yine üreticilerimize ödeyeceğiz. Fiyatımız her zaman olduğu gibi, serbest piyasanın üzerinde olacak.
Üreticilerimiz ister peşin ister emanet isterlerse de vade usulü ürünlerini teslim edebilecekler. Ürünlerini peşin teslim eden üreticilerimizin ürün bedelleri 24 saat içerisinde beyan ettikleri hesaplarına yatırılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.
HARMANDAN FINDIK ALIMI UYGULAMASINA DEVAM EDECEK Mİ?
Harmandan fındık alımı uygulamasının devam edeceğine dikkati çeken Bayraktar, üreticilerin harmanlarında çuvala koydukları fındıklarını, herhangi bir hamaliye, nakliye ve benzeri kesintiler olmadan kapılarından alacaklarını aktardı.
Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in üreticinin göz bebeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"FİSKOBİRLİK ne kadar güçlü olursa, üreticilerimiz de o kadar güçlü olur. FİSKOBİRLİK ne kadar kalkınırsa, fındık üreticileri de o kadar kalkınır. Ortak üreticilerimiz kooperatiflerimizi, birliğimizi sahiplendiği sürece FİSKOBİRLİK piyasada daha etkin bir konuma gelecektir. Bu sebeple bütün üreticilerimizi FİSKOBİRLİK'e ortak olmaya ve fındık teslim etmeye davet ediyorum."
FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR?
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, Giresun kalite için ortalama fiyat kilogram başına 135 lira, levant kalite için de 133 lira oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüksek randımanlı fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verileceği de belirtildi.
Açıklamada, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığı vurgulandı.