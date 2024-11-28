Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek? Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İşte 28 Kasım 2024 Perşembe GASKİ su kesinti listesi.
Gaziantep'te su kesintileri ile ilgili detaylar GASKİ tarafından duyurulmaktadır. GASKİ su kesinti listesine göre, Gaziantep'te belirli ilçelerde ve mahallelerde planlı bakım, onarım veya arıza nedeniyle su kesintileri yaşanabilmektedir. "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı, kesinti türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) su kesintisine yönelik yaptığı açıklamada, “Mevlana ve Selimiye Mahallelerimizde alt yapı çalışması sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Ekiplerimiz çalışmalarına devam etmekte olup, takribi 17.00’da şebekeye su verilmesi planlanmaktadır.” denildi.
Güncel bilgilere ulaşmak için GASKİ'nin resmi web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden bilgi alabilirsiniz.
Hangi ilçede, mahallede ve sokakta sular kesilecek gibi detaylara kesinti listesi üzerinden erişebilirsiniz. Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.