Gaziantep'te su kesintileri ile ilgili detaylar GASKİ tarafından duyurulmaktadır. GASKİ su kesinti listesine göre, Gaziantep 'te belirli ilçelerde ve mahallelerde planlı bakım, onarım veya arıza nedeniyle su kesintileri yaşanabilmektedir. "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı, kesinti türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.