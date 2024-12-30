TRT’nin tabii platformunun en popüler yapımlarından biri olan Gassal dizisi ilk sezonu ile büyük ilgi uyandırdı. Gassal dizisi, farklı konusu ve çarpıcı afişleriyle dikkat çekmişti. Gassal dizisi ilk sezonun yayınlanmasının hemen ardından yeni sezon çekimlerine başlandı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Gassal dizisi 2. sezon yayınlanma tarihi...

1 /4 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala yayınlanan Gassal, ilk bölümüyle birlikte çok beğenilerek büyük çıkış yapan Tabii dizileri arasında yerini aldı. Peki, Gassal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

2 /4 Gassal dizisi 2. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak?

İlk sezonun yayınlanmasının hemen ardından yeni sezon çekimlerine başlandı. İkinci sezonunun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.

Yeni Tabii dizisi Gassal'ın yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

3 /4 Gassal 2. sezon kaç bölüm olacak?

Yeni sezon ilk sezon gibi 10 bölümden oluşabilir.