Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve krediler her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilirken, öğrenciler aynı zamanda “KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak, 2025-2026 döneminde öğrencilere ne kadar burs ödenecek?