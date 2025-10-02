Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. 2025-2026 YKS ek tercih başvuru sürevi ile birlikte, gözler KYK başvuru tarihlerine ve belirlenecek yeni burs miktarlarına çevrildi. -Devlet üzerinden yapılacak olan KYK burs başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başvuru için tüm kriterleri işleme almasının ardından resmen başlayacak. KYK burs başvuru ekranında öğrencilerin verdikleri bilgiler 12 kurum tarafından değerlendirilecek. Peki, KYK burs başvurusu neden başlamadı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte e-Devlet 2025 KYK başvurusu GSB duyuru ekranı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve krediler her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilirken, öğrenciler aynı zamanda “KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak, 2025-2026 döneminde öğrencilere ne kadar burs ödenecek?
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK kredi ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.
GEÇMİŞ YILLARDA KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?
2020-2021: 28 Ekim – 8 Kasım 2020
2021-2022: 5 Kasım – 8 Kasım 2021
2022-2023: 15 Kasım – 17 Kasım 2022
2023-2024: 12 Ekim – 19 Ekim 2023
Bu veriler dikkate alındığında, 2025 KYK burs başvurularının da ekim ayı ortası ile kasım ayı başı arasında başlaması bekleniyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.