Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimi duyurdu. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular, öğretmenlerin sisteme giriş yaparak tercihlerini belirtmesiyle tamamlanacak. Peki, MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, mebbis.meb.gov.tr ekranında sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılı bilgiler.

1 /6 Öğretmenlerin il içi atama takvimi tarafından paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Bu yıl yapılan atamalarda ilk kez sıra kaydı alınacak. Peki, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2 /6 ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Bu yıl yapılan atamalarda ilk kez sıra kaydı alınacak.

3 /6 ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



4 /6 İLK KEZ SIRA KAYDI ALINARAK ATAMA YAPILACAK

Tercihlerine yerleşemeyen öğretmenlerden ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarına boş norm kadro oluştuğu takdirde atanmak üzere sıra kaydına alınacak. Oluşturulan bu sıra kaydına göre 18 Haziran 2025 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

5 /6 ŞARTLARI

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklarda bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartının yanında, sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı gerekiyor.