GSB yaz gençlik kampları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz kamplardır. 2025 yılı için başvurular 8 Mayıs 2025 tarihinde başlamıştır. Deniz ve doğa temalı olmak üzere iki farklı kamp seçeneği sunulmaktadır. Peki, GSB gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 GSB yaz gençlik kampları başvuru ekranı.

1 /6 GSB Yaz Gençlik Kampları, gençlerin yeni arkadaşlıklar kurabileceği, unutulmaz anılar biriktirebileceği ve çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabileceği eşsiz bir deneyim sunmaktadır. 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Peki GSB Gençlik Yaz Kampı başvurusu nasıl yapılır?

2 /6 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2025'te de gençlere yönelik "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" düzenlenecek.

3 /6 GSB Yaz Gençlik Kampları Başvurusu Ne Zaman Kadar Yapılacak? Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 9 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Kalan dönemler için son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlenirken, başvurular "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Çevrim içi başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın Gençlik Merkezi'ne giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

4 /6 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, beklediğiniz an geldi. 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Bu yaz da yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor." ifadelerini kullanarak gençleri başvuru yapmaya davet etti.

5 /6 GSB Yaz Gençlik Kampı Başvuru Şartı nedir? Kamplara başvuru yapanlar arasında Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınacak. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanacak.