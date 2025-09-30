Yeni Şafak
Gram gümüş fiyatları yükseliyor! 30 Eylül 2025 gümüş fiyatları ne kadar oldu?

11:2530/09/2025, Salı
Piyasalar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ederken gümüş pazartesi günü ons başına yüzden 1'den fazla değer kazandı. Gram gümüş fiyatları da artış gösterdi. Peki, bugün gümüş ne kafar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları ve gümüşün gidişatına dair beklentiler...

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR


ABD hükümetinin kapanması riski ve FED'in faiz kararlarına yönelik beklentiler değerli metallerde yukarı yönlü hareketleri destekledi. Cuma günü açıklanan PCE raporu enflasyona yönelik endişeleri hafifletirken FED'e faiz indirimleri için alan açtı.


Piyasalar şu anda gelecek ay bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %90, Aralık ayında ise yaklaşık %65 olarak fiyatlıyor. Gümüş Enstitüsü metalde arz açıklarının gelecek yıllarda artarak devam edeceğini ifade ediyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?


Gram gümüş, sabah saatlerinden 62,55 liradan güne başladı. Gümüş şu sıralar serbest piyasalarda 62,37 liradan satılıyor.

Gümüş Fiyatları

Gümüş Gram (TL): 62,47 / 62,52

Gümüş Ons (Dolar): 46,74 / 46,78

Gümüş Ons (Euro): 39,83 / 39,86

Gümüş Gram (Dolar): 1,50 / 1,51

Gümüş Ons (TL): 1.940,64 / 1.942,31





