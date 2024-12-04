Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 97 kuruş indirim geldi. Peki bugün benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? 4 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle: