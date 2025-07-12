2025 Temmuz'da açıklanan yeni kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zammı sonrası kesinleşti. Haziran ayı enflasyon verilerine göre memur ve emeklilere yapılan zam yüzde 14,5 olarak gerçekleşti; 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte zam oranı yüzde 15,2 seviyesine ulaştı. 2025 Temmuz kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Temmuz kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL'ye çıktı, değişecek mi?
Kıdem Tazminatı Tavanı 53.915 TL’ye Yükseldi
Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını da etkiledi. Yüzde 15,56 oranındaki zamla birlikte tavan tutar 46.655 TL’den 53.915 TL’ye çıktı. Yeni tavan tutarı, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmen ilan edilecek.
Zam oranlarının açıklanmasıyla kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Yeni tavan tutarı önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanacak. Hesaplamalara göre kıdem tazminatının Temmuz - Aralık ayları arasında 53.915,01 olması bekleniyor.
Kıdem tazminatında güncel rakam
Ocak 2025 kıdem tazminatı tavanı gelen zamla birlikte 46.655,42 TL oldu. Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan'ın konuyla ilgili köşesinde yazdığı yazı şu şekilde;
"Çalışanların tazminat konusunda yanıldıkları bir nokta da brüt ücretin tamamı üzerinden tazminat alınabileceği yönünde. Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret (ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin dahil olduğu ücret) üzerinden hesaplanıyor ve brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu alınacak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Örneğin, bugün için asgari ücretli (26.005 TL) bir çalışan, işyerinde 5 yıldır çalışıyorsa 130 bin lira, 10 yıldır çalışıyorsa 260 bin lira tazminata hak kazanıyor. Kıdem tazminatından ise binde 7.59’luk damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Kıdem Tazminatı Kimlere Ödenir, Nasıl Hesaplanır?
İşyerinde en az 1 yıl çalışmış ve kendi isteği dışında işten ayrılanlar, emeklilik, askerlik, evlilik (kadın çalışanlar için) veya haklı fesih gibi geçerli nedenlerle işten ayrılanlar kıdem tazminatı hakkı kazanıyor. Tazminat, çalışanın son aldığı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl sayısı ile bu ücret çarpılarak bulunan tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Memur Maaş Katsayısındaki Artış Tavanı Yükseltti
Haziran enflasyon verileri sonrası belirlenen yüzde 15,57 oranındaki zamla birlikte memur maaş katsayısı yükseldi. Bu artış, kıdem tazminatı tavanına da doğrudan yansıdı.