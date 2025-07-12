Kıdem tazminatında güncel rakam





Ocak 2025 kıdem tazminatı tavanı gelen zamla birlikte 46.655,42 TL oldu. Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan'ın konuyla ilgili köşesinde yazdığı yazı şu şekilde;





"Çalışanların tazminat konusunda yanıldıkları bir nokta da brüt ücretin tamamı üzerinden tazminat alınabileceği yönünde. Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret (ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin dahil olduğu ücret) üzerinden hesaplanıyor ve brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu alınacak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Örneğin, bugün için asgari ücretli (26.005 TL) bir çalışan, işyerinde 5 yıldır çalışıyorsa 130 bin lira, 10 yıldır çalışıyorsa 260 bin lira tazminata hak kazanıyor. Kıdem tazminatından ise binde 7.59’luk damga vergisi kesintisi yapılıyor.