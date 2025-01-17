ÖSYM sınav takvimi başta olmak üzere MEB, Açıköğretim gibi alanlarda sınav tarihleri takip ediliyor. Genellikle hafta sonu gerçekleşen sınavlara göre bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki; 18-19 Ocak bu hafta sonu ne sınavı var? İşte, detaylar...

1 /5 Hafta sonları sınav uygulamaları yapılmaya devam ediliyor. Cumartesi ve pazar günleri MEB, ÖSYM ve özel kurumlar tarafından düzenlenen sınavlara binlerce aday katılım sağlıyor. Bu hafta sonu da okul yakınlarındaki kabalıklar sonrasında yine "Hafta sonu sınav mı var? 18-19 Ocak 2025 ne sınavı var?" sorusu gündem olacak. İşte 18-19 Ocak sınav takvimi

2 /5 18-19 OCAK SINAV TAKVİMİ | BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 2025 yılının ilk sınavı gerçekleştirilecek. E-YDS 1 İngilizce bu hafta sonu yapılacak.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce) : 18.01.2025 – 13.45



3 /5 AÖF SINAV TARİHLERİ

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu sınavları yapılacak.

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

4 /5 e-YDS 1 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM yılın ilk eYDS sınavı olan "E-YDS/1 İngilizce" için sınav giriş belgesini yayınladı. Sınava katılacak adaylar sınav giriş belgesi ile E-YDS 1 sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. E-YDS 1 sınav giriş belgesinin yayınlanmasıyla birlikte açıklama yapan ÖSYM açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 Ocak 2025 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/1 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’n 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

