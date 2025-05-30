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Haziran ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? 2025 Haziran temettü takvimi

Haziran ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? 2025 Haziran temettü takvimi

16:0030/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Borsada yatırımı olan yatırımcıların yakından takip ettiği temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılı kârından temettü dağıtma kararı alan şirketler, ödeme tarihlerini ve dağıtılacak tutarları duyurmaya başladı. Haziran ayına sayılı günler kala yayımlanan takvime göre, 2025 yılı Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran'da başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek. Haziran ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu? İşte 2025 Haziran temettü takvimi

Haziran ayı yaklaşırken, borsa yatırımcılarının dikkatini çeken temettü ödemeleri de netleşmeye başladı. 2025 Haziran ayında Maçkolik, BİM, Turkcell gibi önemli şirketler, yatırımcılarına temettü dağıtacak. Peki, hangi firma ne kadar temettü verecek, tarihler belli oldu mu?

2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ


Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

Bist kodu: MACKO

Temettü tutarı: 0,4675 TL

Tarihi: 02.06.2025




Şirket adı: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.


Bist kodu: AYES

Temettü tutarı: 0,0500 TL

Tarihi: 02.06.2025


Şirket adı: Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.


Bist kodu: MERCN

Temettü tutarı: 0,0446 TL

Tarihi: 02.06.2025







Şirket adı: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Bist kodu: TRGYO

Temettü tutarı: 3,5000 TL

Tarihi: 02.06.2025


Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.


Bist kodu: ENKAI

Temettü tutarı: 0,2692 TL

Tarihi: 11.06.2025


Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.


Bist kodu: LIDER

Temettü tutarı: 0,1212 TL

Tarihi: 12.06.2025


Şirket adı: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.


Bist kodu: ULKER

Temettü tutarı: 6,8594 TL

Tarihi: 19.06.2025


Şirket adı: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.


Bist kodu: ATATP

Temettü tutarı: 0,5943 TL

Tarihi: 20.06.2025


Şirket adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD


Bist kodu: TCELL

Temettü tutarı: 1,5455 TL

Tarihi: 20.06.2025


Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.


Bist kodu: AYEN

Temettü tutarı: 0,2119 TL

Tarihi: 23.06.2025


Şirket adı: Ulusal Faktoring A.Ş.


Bist kodu: ULUFA

Temettü tutarı: 1,0003 TL

Tarihi: 23.06.2025


Şirket adı: Kuzey Boru A.Ş.


Bist kodu: KBORU

Temettü tutarı: 1,0956 TL

Tarihi: 24.06.2025


Şirket adı: Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.


Bist kodu: ATAKP

Temettü tutarı: 0,4675 TL

Tarihi: 25.06.2025


Şirket adı: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.


Bist kodu: TABGD

Temettü tutarı: 2,9750 TL

Tarihi: 25.06.2025


Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Bist kodu: PAGYO

Temettü tutarı: 0,8000 TL

Tarihi: 25.06.2025


Şirket adı: Turcas Petrol A.Ş.


Bist kodu: TRCAS

Temettü tutarı: 0,6651 TL

Tarihi: 30.06.2025


Şirket adı: Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.


Bist kodu: ISKPL

Temettü tutarı: 0,0100 TL

Tarihi: 30.06.2025


Şirket adı: Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.


Bist kodu: LOGO

Temettü tutarı: 4,4737 TL

Tarihi: 30.06.2025


Şirket adı: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Bist kodu: HLGYO

Temettü tutarı: 0,0043 TL

Tarihi: 30.06.2025


Şirket adı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.


Bist kodu: EKGYO

Temettü tutarı: 0,4000 TL

Tarihi: 16.06.2025


Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.


Bist kodu: THYAO

Temettü tutarı: 2,9257 TL

Tarihi: 16.06.2025


Şirket adı: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.


Bist kodu: MERIT

Temettü tutarı: 0,1190 TL

Tarihi: 16.06.2025


Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.


Bist kodu: BIMAS

Temettü tutarı: 3,3597 TL

Tarihi: 18.06.2025


Şirket adı: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.


Bist kodu: BUCIM

Temettü tutarı: 0,0567 TL

Tarihi: 18.06.2025


Şirket adı: Sümer Varlık Yönetim A.Ş.


Bist kodu: SMRVA

Temettü tutarı: 0,2665 TL

Tarihi: 18.06.2025




















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