Borsada yatırımı olan yatırımcıların yakından takip ettiği temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılı kârından temettü dağıtma kararı alan şirketler, ödeme tarihlerini ve dağıtılacak tutarları duyurmaya başladı. Haziran ayına sayılı günler kala yayımlanan takvime göre, 2025 yılı Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran'da başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek. Haziran ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu? İşte 2025 Haziran temettü takvimi

1 /5 Haziran ayı yaklaşırken, borsa yatırımcılarının dikkatini çeken temettü ödemeleri de netleşmeye başladı. 2025 Haziran ayında Maçkolik, BİM, Turkcell gibi önemli şirketler, yatırımcılarına temettü dağıtacak. Peki, hangi firma ne kadar temettü verecek, tarihler belli oldu mu?

2 /5 2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. Bist kodu: MACKO Temettü tutarı: 0,4675 TL Tarihi: 02.06.2025







3 /5 Şirket adı: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

Bist kodu: AYES Temettü tutarı: 0,0500 TL Tarihi: 02.06.2025

Şirket adı: Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: MERCN Temettü tutarı: 0,0446 TL Tarihi: 02.06.2025













4 /5 Şirket adı: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bist kodu: TRGYO Temettü tutarı: 3,5000 TL Tarihi: 02.06.2025

Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Bist kodu: ENKAI Temettü tutarı: 0,2692 TL Tarihi: 11.06.2025

Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

Bist kodu: LIDER Temettü tutarı: 0,1212 TL Tarihi: 12.06.2025

Şirket adı: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Bist kodu: ULKER Temettü tutarı: 6,8594 TL Tarihi: 19.06.2025

Şirket adı: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.

Bist kodu: ATATP Temettü tutarı: 0,5943 TL Tarihi: 20.06.2025

Şirket adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

Bist kodu: TCELL Temettü tutarı: 1,5455 TL Tarihi: 20.06.2025

Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

Bist kodu: AYEN Temettü tutarı: 0,2119 TL Tarihi: 23.06.2025

Şirket adı: Ulusal Faktoring A.Ş.

Bist kodu: ULUFA Temettü tutarı: 1,0003 TL Tarihi: 23.06.2025

Şirket adı: Kuzey Boru A.Ş.

Bist kodu: KBORU Temettü tutarı: 1,0956 TL Tarihi: 24.06.2025

Şirket adı: Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: ATAKP Temettü tutarı: 0,4675 TL Tarihi: 25.06.2025

Şirket adı: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: TABGD Temettü tutarı: 2,9750 TL Tarihi: 25.06.2025

Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bist kodu: PAGYO Temettü tutarı: 0,8000 TL Tarihi: 25.06.2025

Şirket adı: Turcas Petrol A.Ş.

Bist kodu: TRCAS Temettü tutarı: 0,6651 TL Tarihi: 30.06.2025

Şirket adı: Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

Bist kodu: ISKPL Temettü tutarı: 0,0100 TL Tarihi: 30.06.2025

Şirket adı: Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: LOGO Temettü tutarı: 4,4737 TL Tarihi: 30.06.2025

Şirket adı: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bist kodu: HLGYO Temettü tutarı: 0,0043 TL Tarihi: 30.06.2025

