Borsada yatırımı olan yatırımcıların yakından takip ettiği temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılı kârından temettü dağıtma kararı alan şirketler, ödeme tarihlerini ve dağıtılacak tutarları duyurmaya başladı. Haziran ayına sayılı günler kala yayımlanan takvime göre, 2025 yılı Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran'da başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek. Haziran ayında hangi şirketler, ne kadar temettü dağıtacak, belli oldu mu? İşte 2025 Haziran temettü takvimi
Haziran ayı yaklaşırken, borsa yatırımcılarının dikkatini çeken temettü ödemeleri de netleşmeye başladı. 2025 Haziran ayında Maçkolik, BİM, Turkcell gibi önemli şirketler, yatırımcılarına temettü dağıtacak. Peki, hangi firma ne kadar temettü verecek, tarihler belli oldu mu?
2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
Bist kodu: MACKO
Temettü tutarı: 0,4675 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
Bist kodu: AYES
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: MERCN
Temettü tutarı: 0,0446 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: TRGYO
Temettü tutarı: 3,5000 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Bist kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,2692 TL
Tarihi: 11.06.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
Bist kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 12.06.2025
Şirket adı: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
Bist kodu: ULKER
Temettü tutarı: 6,8594 TL
Tarihi: 19.06.2025
Şirket adı: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.
Bist kodu: ATATP
Temettü tutarı: 0,5943 TL
Tarihi: 20.06.2025
Şirket adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD
Bist kodu: TCELL
Temettü tutarı: 1,5455 TL
Tarihi: 20.06.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
Bist kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 23.06.2025
Şirket adı: Ulusal Faktoring A.Ş.
Bist kodu: ULUFA
Temettü tutarı: 1,0003 TL
Tarihi: 23.06.2025
Şirket adı: Kuzey Boru A.Ş.
Bist kodu: KBORU
Temettü tutarı: 1,0956 TL
Tarihi: 24.06.2025
Şirket adı: Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: ATAKP
Temettü tutarı: 0,4675 TL
Tarihi: 25.06.2025
Şirket adı: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: TABGD
Temettü tutarı: 2,9750 TL
Tarihi: 25.06.2025
Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: PAGYO
Temettü tutarı: 0,8000 TL
Tarihi: 25.06.2025
Şirket adı: Turcas Petrol A.Ş.
Bist kodu: TRCAS
Temettü tutarı: 0,6651 TL
Tarihi: 30.06.2025
Şirket adı: Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
Bist kodu: ISKPL
Temettü tutarı: 0,0100 TL
Tarihi: 30.06.2025
Şirket adı: Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: LOGO
Temettü tutarı: 4,4737 TL
Tarihi: 30.06.2025
Şirket adı: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: HLGYO
Temettü tutarı: 0,0043 TL
Tarihi: 30.06.2025
Şirket adı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bist kodu: EKGYO
Temettü tutarı: 0,4000 TL
Tarihi: 16.06.2025
Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.
Bist kodu: THYAO
Temettü tutarı: 2,9257 TL
Tarihi: 16.06.2025
Şirket adı: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.
Bist kodu: MERIT
Temettü tutarı: 0,1190 TL
Tarihi: 16.06.2025
Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
Bist kodu: BIMAS
Temettü tutarı: 3,3597 TL
Tarihi: 18.06.2025
Şirket adı: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: BUCIM
Temettü tutarı: 0,0567 TL
Tarihi: 18.06.2025
Şirket adı: Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Bist kodu: SMRVA
Temettü tutarı: 0,2665 TL
Tarihi: 18.06.2025