Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) oturum bilgileri paylaşıldı: HMGS saat kaçta başlayacak/bitecek?

HMGS/2 sınavı 28 Eylül’de yapılacak. Sınav 10.15’te başlayıp 12.50’de sona erecek. 100 sorudan oluşan sınavın detayları ve kurallar belli oldu.
ÖSYM tarafından düzenlenecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) için ayrıntılar belli oldu. Sınavın başlangıç ve bitiş saatleri de açıklandı; adaylar, sabah saatlerinde başlayacak olan sınavın belirlenen süre sonunda sona ereceğini bilerek hazırlıklarını yapacak.
HMGS/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SÜRECEK?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre, yılda iki kez uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın ilki 27 Nisan Pazar günü yapılmış, sonuçları ise 22 Mayıs’ta açıklanmıştı. Takip eden ikinci sınav ise 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların en geç saat 10.00’a kadar sınav salonlarında bulunmaları gerekecek. Sınav süresi 155 dakika olarak belirlendi.
BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;
Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.