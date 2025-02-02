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Genç Üniversiteli Eğitim Desteği 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak?

13:052/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için toplam 15.000 TL burs verileceği ve bu tutarın iki taksit halinde ödeneceği belirtilmişti. İlk taksit olan 7.500 TL, 7 Ocak 2025 tarihinde öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Peki İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İBB burs ödemelerinde son durum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen Genç Üniversiteli bursunu almaya hak kazanan öğrenciler 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" bursunun 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için toplam tutarı 15.000 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, 7.500 TL'lik iki taksit halinde ödenmektedir. İlk taksit ödemesi 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İkinci taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı konusunda merak devam ediyor.

İBB BURSLARI 2.TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İkinci taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki yıllardaki ödeme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, ikinci taksit ödemelerinin bahar döneminin başlangıcına denk gelen şubat veya mart aylarında yapılması bekleniyor. Ancak, kesin tarih İBB tarafından duyurulacak.

Ödeme tarihleri ve diğer güncel bilgiler için İBB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeniz önerilir.

Ayrıca, İBB burslarıyla ilgili duyurular, başvuru süreci ve ödeme takvimleri hakkında detaylı bilgiler için İBB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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