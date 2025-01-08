2024-2025 eğitim dönemi İBB burs ödeme takvimi öğrencilerin gündeminde. 25 Eylül – 18 Ekim ‘de başvurusu alınan genç üniversiteli eğitim bursu sonuçları neticesinde burs almaya hak kazananlar ilk ödemeyi ne zaman ve hangi tarihte alacaklarını öğrenmek istiyor. Peki İBB 2025 bursu yattı mı? İBB Genç Üniversiteli eğitim bursu ikinci taksit ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında bu yıl yapılacak burs ödemeleri yapılıyor. İBB burs ödemeleri ne zaman yatacak? Taksitlendirme nasıl olacak? İşte bu önemli destekle ilgili merak edilen tüm detaylar.
İBB 2025 burs yattı mı, genç üniversiteli eğitim bursu ödemesi ne zaman?
15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası öğrenilerin hesabına yatacak.
İBB bursu ikinci taksit ne zaman yatacak?
İBB bursu ikinci taksit için net tarih henüz açıklanmadı. Ödeme takvimine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.
İBB burs ücreti ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin öğrenciye yıllık 15.000 TL eğitim yardımı verecek.
5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.
İBB bursu nereye yatacak?
İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılmaktadır. Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabilirler.