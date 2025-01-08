İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında bu yıl yapılacak burs ödemeleri yapılıyor. İBB burs ödemeleri ne zaman yatacak? Taksitlendirme nasıl olacak? İşte bu önemli destekle ilgili merak edilen tüm detaylar.