İbrahim Akın, 1978 İstanbul doğumlu aslen Trabzon Çaykaralı'dır. Bayrampaşa Trabzonlular Derneği kurucu üyesi, Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, birçok Trabzonspor taraftar derneği ve oluşumları içerisinde görev almıştır. AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. İşte İbrahim Akın’ın hayatı ve biyografisi.
İbrahim Akın, 1978 İstanbul doğumlu aslen Trabzon Çaykaralı'dır. Kocaeli Üniversitesi işletme mezunu olup Bayrampaşa’da serbest muhasebeci, mali müşavir olarak ticari hayatını sürdürmektedir.
2012 yılından beri Trabzon Dernekleri Federasyonu içerisinde sırası ile Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve halen devam etmekte olan Genel Saymanlık görevini devam ettiriyor. Bayrampaşa Trabzonlular Derneği kurucu üyesi, Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, birçok Trabzonspor taraftar derneği ve oluşumları içerisinde görev almıştır.
01.04.2018 tarihinden itibaren AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2019 ve 2024 Yerel seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nı yürüttü.
Akın, bir kız bir de erkek çocuk sahibi.