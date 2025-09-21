2012 yılından beri Trabzon Dernekleri Federasyonu içerisinde sırası ile Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve halen devam etmekte olan Genel Saymanlık görevini devam ettiriyor. Bayrampaşa Trabzonlular Derneği kurucu üyesi, Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, birçok Trabzonspor taraftar derneği ve oluşumları içerisinde görev almıştır.