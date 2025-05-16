İLLERE GÖRE KURBANLIK FİYATLARI 2025: Küçükbaş, büyükbaş (koyun, koç, dana, keçi) kurbanlık fiyat tablosu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda fiyat aralıkları netleşmeye başlarken, pazarlardaki hareketlilik de artıyor. Bölgelere göre değişiklik gösteren fiyatlar, alıcıların bütçesini doğrudan etkiliyor. 2025 yılında kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatları ne kadar olacak sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı.
Bu sene 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 9 Haziran'da sona erecek.
KURBANLIK FİYATLARI 2025 NE KADAR?
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan varlığı ve satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu..
Çelik, vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz.
KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ (KOYUN, KOÇ, DANA) KURBANLIK FİYATLARI
Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız kurbanlıkları 11 ile 18 bin lira arasında alabilecektir. Büyükbaş hayvanda ise bu fiyatlar 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfının bu yıl için kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira olarak açıkladığını anımsatan Çelik, bu fiyatın makul olduğunu söyledi.
Çelik, kurbanlıklarını bizzat almak isteyen vatandaşları da bayramı fırsat bilerek ticari kazanç peşinde olan kuruluş ve şahıslara itibar etmemesi konusunda uyardı