İLLERE GÖRE KURBANLIK FİYATLARI 2025: Küçükbaş, büyükbaş (koyun, koç, dana, keçi) kurbanlık fiyat tablosu

Çelik, vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz.