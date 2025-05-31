Instagram kullanıcıları, 31 Mayıs sabahı itibarıyla platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. "Beklenmeyen bir hata oluştu" şeklindeki uyarılarla karşılaşan pek çok kişi, sosyal medya devi Instagram’da genel bir arıza olup olmadığını merak ediyor. Gelen ilk bilgiler, sistemde yaygın bir kesintiye işaret etmese de bireysel erişim sorunlarının arttığı görülüyor.

1 /3 Instagram kullanıcıları, 31 Mayıs sabahı itibarıyla platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. "Beklenmeyen bir hata oluştu" şeklindeki uyarılarla karşılaşan pek çok kişi, sosyal medya devi Instagram’da genel bir arıza olup olmadığını merak ediyor. Gelen ilk bilgiler, sistemde yaygın bir kesintiye işaret etmese de bireysel erişim sorunlarının arttığı görülüyor.

2 /3 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram hata tespit raporu 24 saatlik verilere göre son 1 saatte büyük bir sorun yaşandığı görüntüleniyor.