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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 31 MAYIS SORUN: Instagram açılmıyor, çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 31 MAYIS SORUN: Instagram açılmıyor, çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?

12:5231/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Instagram kullanıcıları, 31 Mayıs sabahı itibarıyla platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. "Beklenmeyen bir hata oluştu" şeklindeki uyarılarla karşılaşan pek çok kişi, sosyal medya devi Instagram’da genel bir arıza olup olmadığını merak ediyor. Gelen ilk bilgiler, sistemde yaygın bir kesintiye işaret etmese de bireysel erişim sorunlarının arttığı görülüyor.

Instagram kullanıcıları, 31 Mayıs sabahı itibarıyla platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. "Beklenmeyen bir hata oluştu" şeklindeki uyarılarla karşılaşan pek çok kişi, sosyal medya devi Instagram’da genel bir arıza olup olmadığını merak ediyor. Gelen ilk bilgiler, sistemde yaygın bir kesintiye işaret etmese de bireysel erişim sorunlarının arttığı görülüyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram hata tespit raporu 24 saatlik verilere göre son 1 saatte büyük bir sorun yaşandığı görüntüleniyor. 

İnstagram'da yaşanan sorunlar, anlık ya da internet bağlantısı kaynaklı olabilmektedir. Eğer çökme yaşanmamışsa ilk olarak bunları kontrol etmeniz önem arz etmektedir. Resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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