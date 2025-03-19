İnternet neden yavaş, ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternet erişimi ne zaman normale dönecek?

"İnternet neden yavaş, ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram’da erişim sorunları yaşanıyor. 19 Mart sabahı itibarıyla uygulamaya giriş yapamayan ve akış yenileyemeyen kullanıcılar, problemin nedenini araştırıyor. Özellikle hikaye paylaşımı, profil yükleme ve mesaj gönderme gibi temel işlemlerde aksaklık yaşanıyor. Peki, Instagram çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar…
19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, giriş yapma, akış yenileme ve hikaye paylaşma gibi temel işlemlerde aksaklık yaşadıklarını bildiriyor. Dünya genelinde yaşanan bu erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar, “Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi?” sorularına yanıt arıyor. Güncel hata tespit raporuna göre, birçok ülkede bağlantı problemleri yaşanırken, Instagram'dan resmi bir açıklama bekleniyor. İşte 24 saatlik Instagram arıza ve kesinti raporunun detayları…
INSTAGRAM KAPATILDI MI, ÇÖKTÜ MÜ, NE SORUN VAR?
Instagram'da son 24 saatte kaydedilen güncel verilere göre saat 06.00'dan itibaren Instagram'da geniş çaplı sorun yaşanıyor.
Bununla birlikte sosyal medya platformu Instagram için BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Ancak bant daraltma işlemine gidilmiş olabileceği ve bu nedenle de sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.
Kullanıcılar Instagram, WhatsApp, Facebook ne zaman düzelecek? sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
Sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.