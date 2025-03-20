İnternet neden yavaş, ne zaman düzelecek? 20 Mart İnternet erişimi ne zaman normale dönecek?

19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, giriş yapma, akış yenileme ve hikaye paylaşma gibi temel işlemlerde aksaklık yaşadıklarını bildiriyor. Dünya genelinde yaşanan bu erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar, “Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi?” sorularına yanıt arıyor. Güncel hata tespit raporuna göre, birçok ülkede bağlantı problemleri yaşanırken, Instagram'dan resmi bir açıklama bekleniyor. İşte 24 saatlik Instagram arıza ve kesinti raporunun detayları…