İOKBS BURSLULUK PARASI ÖDEME TARİHİ: Bursluluk parası ilk ödeme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 İOKBS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler için yeni bir süreç başlıyor. Öğrenciler ve veliler, burs ödemelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursun aylık olarak ve kesintisiz yatırılacağını duyurmuştu. Şimdi ise “İOKBS burs parası ne zaman yatacak?” sorusu gündemde.