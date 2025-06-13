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İOKBS BURSLULUK PARASI ÖDEME TARİHİ: Bursluluk parası ilk ödeme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İOKBS BURSLULUK PARASI ÖDEME TARİHİ: Bursluluk parası ilk ödeme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

11:5713/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sınavda başarılı olan öğrencilerin alacağı bursun ödemelerine ilişkin detaylar araştırılıyor. Bakanlık, bursun yıl boyunca 12 ay kesintisiz şekilde ödeneceğini belirtti. Peki, İOKBS burs ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

2025 İOKBS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler için yeni bir süreç başlıyor. Öğrenciler ve veliler, burs ödemelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursun aylık olarak ve kesintisiz yatırılacağını duyurmuştu. Şimdi ise “İOKBS burs parası ne zaman yatacak?” sorusu gündemde.

BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?  

Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacak. Öğrenciler her ayın 25'inden sonra burslarını alabilecek. İlk defa burs alamay hak kazanan öğrenciler ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine velisi ile giderek kimlik karşılığında PTT Kart alacak.

Bursunu PTT ‘den alan öğrenciler yine burslarını PTT’den almaya devam edecekler.

Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmayacak.

#iokbs
#bursluluk
#Bursluluk parası
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