Apple Music kullanıcılarının şikayet ettiği, şarkıların uygulama kapatıldıktan sonra dahi çalmaya devam ettiği hata, iOS 18.3 güncellemesiyle giderildi. Artık müzik dinleme deneyimi kesintisiz ve daha kontrol edilebilir bir hale geldi.

iPhone 16 ve iPhone 15 Pro modelleri için sunulan bu özellikler arasında:

Etkinlik Ekleme: Poster veya el ilanlarını tarayarak Takvim uygulamasına etkinlik ekleyebilirsiniz.

Bitki ve Hayvan Tanımlama: Kameranızı kullanarak bitki ve hayvan türlerini kolayca tanımlayabilirsiniz.