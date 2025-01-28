Apple, dün akşam saatlerinde iOS 18.3 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Bu güncelleme, çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler içeriyor. İşte iOS 18.3 güncellemesi ile öne çıkan yenilikler:
Apple, iOS 18.3 güncellemesini kullanıma sundu. Apple Music ve Hesap Makinesi uygulamalarına yönelik iyileştirmeler bulunuyor. İşte iOS 18.3 güncellemesi ile gelen yenilikler.
iOS 18.3 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?
iOS 18.3 ile birlikte, Apple'ın yapay zeka destekli özellikleri olan Apple Intelligence, desteklenen cihazlarda varsayılan olarak etkinleştirildi. Bu özellik, bildirim özetleri gibi işlevleri içeriyor. Ancak, haber ve eğlence uygulamaları için bildirim özetleri, yanlış özetlemeler nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldı. Özetlenmiş bildirimler, italik metinle gösterilerek standart bildirimlerden ayırt ediliyor.
Apple Music kullanıcılarının şikayet ettiği, şarkıların uygulama kapatıldıktan sonra dahi çalmaya devam ettiği hata, iOS 18.3 güncellemesiyle giderildi. Artık müzik dinleme deneyimi kesintisiz ve daha kontrol edilebilir bir hale geldi.
iPhone 16 ve iPhone 15 Pro modelleri için sunulan bu özellikler arasında:
Etkinlik Ekleme: Poster veya el ilanlarını tarayarak Takvim uygulamasına etkinlik ekleyebilirsiniz.
Bitki ve Hayvan Tanımlama: Kameranızı kullanarak bitki ve hayvan türlerini kolayca tanımlayabilirsiniz.
Hata Düzeltmeleri ve İyileştirmeler
Hesap Makinesi: Eşittir (=) tuşuna tekrar bastığınızda, son matematiksel işlemi tekrarlama özelliği geri getirildi.
Siri: Yazılı Siri isteği başlatıldığında klavyenin kaybolması sorunu giderildi.
Apple Music: Uygulama kapatıldıktan sonra şarkının çalmaya devam etmesi problemi çözüldü.
iOS 18.3, çeşitli güvenlik iyileştirmeleri de içeriyor. Özellikle, kilitli bir cihazda fiziksel erişimi olan bir saldırganın fotoğraflara erişim sağlamasına neden olabilecek bir kimlik doğrulama sorunu düzeltildi.
Yazılı Siri kullanımında yaşanan, klavyenin beklenmedik şekilde kaybolmasına neden olan sorun, iOS 18.3 ile çözüldü. Artık müzik dinleme deneyimi kesintisiz ve daha kontrol edilebilir bir hale geldi.
iOS 18.3 güncelleme nasıl yapılır?
Güncellemeyi yüklemek için cihazınızda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.
iOS 18.3, genel sistem kararlılığını artırırken tüm kullanıcılara hitap eden hata düzeltmeleri sunuyor. Ancak bazı yeniliklerin yalnızca belirli bölge ve cihazlarda kullanılabilir olduğunu belirtmekte fayda var. Apple'ın yakında iOS 18.4 için yeni bir beta yayınlaması bekleniyor.