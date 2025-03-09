İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı mı? İUP kura çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, resmi duyuruları takip ederek sonuçlara erişebilir. İşgücü Uyum Programı kapsamında yapılan kura çekimi sonuçları ve başvuru detayları için yetkili kurumların web siteleri ve e-Devlet gibi resmi platformlar üzerinden sorgulama yapılabilir. Güncel gelişmeler ve İUP kura sonuçları hakkında bilgi almak için düzenli olarak duyuruları kontrol etmeyi unutmayın!