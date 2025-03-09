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İşgücü Uyum Programı sonuçları açıklandı: 2025 İUP kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

İşgücü Uyum Programı sonuçları açıklandı: 2025 İUP kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

10:429/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>İUP kura sonuçları asil ve yedek isim listesi</p>
İUP kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (IUP) başvuru sonuçları açıklandı. İl merkez ve ilçelerdeki başvurular arasından yapılan kura çekilişiyle programa katılmaya hak kazananlar belirlenmekte. Program kapsamında, iş arayan vatandaşlara kısa süreli istihdam desteği sağlanacak. İşte İUP kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı mı? İUP kura çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, resmi duyuruları takip ederek sonuçlara erişebilir. İşgücü Uyum Programı kapsamında yapılan kura çekimi sonuçları ve başvuru detayları için yetkili kurumların web siteleri ve e-Devlet gibi resmi platformlar üzerinden sorgulama yapılabilir. Güncel gelişmeler ve İUP kura sonuçları hakkında bilgi almak için düzenli olarak duyuruları kontrol etmeyi unutmayın!

İUP sonuçları nasıl öğrenilir?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Elazığ İşgücü Uyum Programı (İUP) sonuçları açıklandı mı?

Elazığ il afet ve acil durum müdürlüğü ile Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü arasında düzenlenecek olan 6109 nolu İşgücü Uyum Programı kapsamında Elazığ il afet ve acil durum müdürlüğünde 10.03.2025-31.12.2025 tarihleri arasında görev yapacak 28 kişi için 27.02.2025 tarihinde noter kurası çekilmiştir. Kurada ismi çıkan 28 asil ve 28 yedek adaya ait bilgiler.

Giresun İşgücü Uyum Programı (İUP) sonuçları açıklandı mı?

Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşgücü Uyum Programı (IUP) Kura Sonuçları Açıklandı. İşte Giresun merkez ve ilçeleri İUP sonuçları isim listesi.

GİRESUN TÜM İLÇELERİ İUP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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