İŞKUR'un İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında gerçekleştirilecek personel alımları, iş arayan vatandaşlar arasında büyük ilgi görüyor. Bu program, istihdama katkı sağlamayı ve iş gücünün niteliğini artırmayı hedefliyor. İUP'a katılarak iş sahibi olmak isteyen adaylar, başvuru süreci ve kura çekiliş tarihi gibi kritik bilgileri yakından takip ediyor. Peki İŞKUR İUP alımı var mı, başvurular ne zaman? İşgücü Uyum Programı alımları hangi illerde var, başvuru şartları nedir?
İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde gerçekleştirilecek personel alımları vatandaşlar arasında yoğun ilgi görüyor. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kura çekim süreci, programa katılmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor.
İŞKUR İşgücü Uyum Programı alımları hangi illerde var?
Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Şebinkarahisar Kaymakamlığı bünyesinde geçici süreli çalışacak 50 personel alınacağını duyurdu. İŞKUR Giresun İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, program 21 Temmuz 2025 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Toplam 131 fiili gün sürecek programdan 50 kişi faydalanacak.
İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) başvuru tarihleri
Başvurular 30 Haziran - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden, İŞKUR e-Şube: https://esube.iskur.gov.tr internet sitesinden, ALO 170 İletişim Hattından, ve İŞKUR İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilecek. Programa alınacak asil katılımcılar, 5 günlük başvuru süresi tamamlandıktan sonra 07-09 Temmuz 2025 tarihleri arasında Liste Yöntemi ile belirlenecek.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İl Müdürlüğüne bağlı kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmek üzere İşgücü Uyum Programı kapsamında toplam 46 katılımcı seçilecektir. Program başvuruları 03-07 Temmuz 2025 tarihleri arasında Merkez İlçelerden (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) alınacaktır.
Başvurular İŞKUR e-şube, e Devlet, Alo 170 ve İl Müdürlüğümüz üzerinden yapılacaktır. Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sistemimde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
İUP’e Başvuru ve Katılım Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış, 19 yaşından gün almış olmak,
Programa başvuru ve program başlangıç tarihi itibariyle son bir ay işsiz olmak,
Emekli ve malul aylığı almamak, (yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü bağlanmamış olmayı ifade eder)
Program talep tarihinden önceki bir yıldan programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
Kurum tarafından sunulan Aktif İşgücü veya İşsizlik Sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
Hane geliri 2 Asgari Ücret altında olmak, (Aynı adreste oturan kişilerin toplam kazancı net asgari ücretin iki katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler İUP’e katılamaz.)
İUP başvuru ve katılım şartları yönünden yapılacak kontroller sonucunda başvuru sahipleri İUP’ye katılma hakkı kazanacaktır. İUP ilanında katılım şartlarının sağlanmadığının program başladıktan sonra tespit edilmesi halinde katılımcının programdan ayrılışı yapılacaktır.
İUP Program Detayları
Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süre ile uygulanacak programlar; ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftalık 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saattir (3 gün) uygulanacaktır. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecektir.
İŞKUR İUP Başvuruları Nasıl Yapılır?
İUP başvuruları genellikle İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılır. Program kapsamında hangi meslek gruplarında ve hangi kurumlar için alım yapılacağı, başvuru şartları ve takvimi İŞKUR tarafından duyurulur. Adayların duyuruları dikkatle takip etmeleri ve belirtilen süre içinde başvurularını eksiksiz yapmaları önem taşır.
İŞKUR İşgücü Uyum Programı İUP Başvuru Şartları
İşgücü Uyum Programı’na katılmak isteyen adaylarda aşağıdaki şartlar aranıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
İŞKUR’a kayıtlı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Yaşlılık veya malullük aylığı almamak
Programdan önceki 1 yıl içinde yüklenici veya ilişkili kuruluşlarında çalışmamış olmak
Son 1 ay içinde SGK 4/a kapsamında sigortalı olmamak
Başvuru tarihinde SGK 5. madde kapsamında da sigortalı olmamak
Hane gelir şartını sağlamak
Hâlihazırda aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.
İŞKUR İşgücü Uyum Programı İUP Kura Çekiliş Tarihi ve Sonuçlar
İUP kapsamında yapılan alımlarda, başvuran aday sayısının kontenjanı aşması durumunda genellikle kura çekilişi yapılır. Kura çekilişinin tarihi, yeri ve saati İŞKUR tarafından ilan edilir. Kuraya katılan adaylar, kura sonuçlarını da yine İŞKUR'un duyuracağı kanallar aracılığıyla öğrenebilirler.
Kura sonuçları genellikle İŞKUR web sitesi, ilgili kurumların web siteleri veya belirli duyuru panolarında yayınlanır.