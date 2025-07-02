Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İl Müdürlüğüne bağlı kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmek üzere İşgücü Uyum Programı kapsamında toplam 46 katılımcı seçilecektir. Program başvuruları 03-07 Temmuz 2025 tarihleri arasında Merkez İlçelerden ( Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir ) alınacaktır.

Başvurular İŞKUR e-şube, e Devlet, Alo 170 ve İl Müdürlüğümüz üzerinden yapılacaktır. Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sistemimde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

İUP’e Başvuru ve Katılım Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış, 19 yaşından gün almış olmak,

Programa başvuru ve program başlangıç tarihi itibariyle son bir ay işsiz olmak,

Emekli ve malul aylığı almamak, (yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü bağlanmamış olmayı ifade eder)

Program talep tarihinden önceki bir yıldan programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Kurum tarafından sunulan Aktif İşgücü veya İşsizlik Sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

Hane geliri 2 Asgari Ücret altında olmak, (Aynı adreste oturan kişilerin toplam kazancı net asgari ücretin iki katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler İUP’e katılamaz.)

İUP başvuru ve katılım şartları yönünden yapılacak kontroller sonucunda başvuru sahipleri İUP’ye katılma hakkı kazanacaktır. İUP ilanında katılım şartlarının sağlanmadığının program başladıktan sonra tespit edilmesi halinde katılımcının programdan ayrılışı yapılacaktır.

İUP Program Detayları

Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süre ile uygulanacak programlar; ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftalık 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saattir (3 gün) uygulanacaktır. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecektir.