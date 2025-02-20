MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."