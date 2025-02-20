İstanbul'da etkili olan "Altay" kar fırtınası nedeniyle Valilik yeni bir açıklama yaptı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da okulların 21 Şubat Cuma günü de tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak. Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde kar yağışının devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
"İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından "Altay" kar fırtınası İstanbul ve birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar tatil edilirken, Meteoroloji'nin son raporunda 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Kar yağışının devam etmesi beklenirken, veliler ve öğrenciler "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışı dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Megakentte hava sıcaklıkları 5-10 derece birden düşerken, birçok noktada trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşarak durma noktasına geldi.
İSTANBUL'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar ulaşacağı tahmin edilirken, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirterek, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Vali Gül, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.
Vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Vali Gül, "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim." dedi.
20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.
MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beklenen kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis,
Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari,
İstanbul, Kars, Muş, Ordu,
Rize, Siirt, Trabzon, Van,
Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (21 ŞUBAT CUMA)
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapılması beklenirken, Vali Davut Gül, bir televizyon kanalına konuyla ilgili açıklama yaptı.
Vali Gül, "Meteorolojik verilere göre karar vereceğiz." dedi.