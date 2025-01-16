İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 48 saat sürecek günün ardından o tarihe dikkat!

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

Balkanlardan gelen yeni kar dalgası İstanbul'a yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu(Karaman hariç), Karadeniz ile Kırıklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.