İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 48 saat sürecek günün ardından o tarihe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklediğini açıkladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batısı ve ortası ile bazı illerde aralıklı yağış görülecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Birçok bölgede yağış beklenirken, bazı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?
Balkanlardan gelen yeni kar dalgası İstanbul'a yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu(Karaman hariç), Karadeniz ile Kırıklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kırklareli çevreleri ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Perşembe Çok Bulutlu 5°C 8°C
Cuma Az Bulutlu 4°C 10°C
Cumartesi Az Bulutlu 3°C 10°C
Pazar Puslu 6°C 11°C
ANKARA HAVA DURUMU
Perşembe Puslu 4°C 5°C
Cuma Sisli -1°C 6°C
Cumartesi Sisli -1°C 5°C
Pazar Sisli -2°C 7°C
İZMİR HAVA DURUMU
Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 14°C
Cuma Az Bulutlu 6°C 14°C
Cumartesi Az Bulutlu 8°C 14°C
Pazar Az Bulutlu 7°C 15°C