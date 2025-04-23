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İstanbul'da yıkılan, hasarlı bina var mı? 23 Nisan Depremde can kaybı yaşandı mı, açıklama geldi mi?

İstanbul'da yıkılan, hasarlı bina var mı? 23 Nisan Depremde can kaybı yaşandı mı, açıklama geldi mi?

13:5123/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler olası hasar ve can kaybına çevrildi. AFAD tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre depremin merkez üssü Marmara Denizi açıkları olarak kaydedildi. Sarsıntı geniş bir alanda hissedilirken, vatandaşlar “İstanbul’da yıkılan bina var mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe yol açtı. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin geniş bir kesiminde hissedilirken, vatandaşlar ilk anda sokaklara çıktı. Depremin ardından gözler olası can ve mal kayıplarına çevrilirken, “Yıkılan bina var mı?” sorusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelişmeleri anbean takip ediyor.

İSTANBUL'DA YIKILAN BİNA VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında Bakan Yerlikaya "İstanbul Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına başladı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğluı deprem ile ilgili "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." dedi. Henüz depremde yıkılan binanın olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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