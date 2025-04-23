İstanbul'da yıkılan, hasarlı bina var mı? 23 Nisan Depremde can kaybı yaşandı mı, açıklama geldi mi?

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına başladı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğluı deprem ile ilgili "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." dedi. Henüz depremde yıkılan binanın olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.