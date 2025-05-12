İstanbul’un 24 İlçesinde elektrik kesintisi: 13 Mayıs 2025 BEDAŞ kesinti programı

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki pek çok ilçede 13 Mayıs 2025 Salı günü elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında elektrik akışı belirli saat aralıklarında durdurulacak. Kesintilerin bazı bölgelerde 8 saate kadar sürebileceği belirtildi.

1 /79 Kesinti programı kapsamında Avcılar, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece ve Zeytinburnu gibi 24 farklı ilçede, sabah 09.00’dan itibaren elektrikler kesilecek. Kesintiler akşam 17.00’ye kadar devam edebilecek.

Yetkililer, vatandaşların günlük yaşantılarında sorun yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle elektrikli cihazların korunması, soğuk zincirin bozulmaması ve alternatif aydınlatma çözümlerinin hazır bulundurulması önem taşıyor.

Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat bilgileri BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ile mobil uygulamasından detaylı şekilde takip edilebiliyor. Ayrıca, sistem üzerinden kesinti sorgulaması yapılabiliyor ve anlık bilgilendirme bildirimleri alınabiliyor.

Bedaş elektrik kesintisi sorgulama

İŞTE İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

2 /79

3 /79

4 /79

5 /79

6 /79

7 /79

8 /79

9 /79

10 /79

11 /79

12 /79

13 /79

14 /79

15 /79

16 /79

17 /79

18 /79

19 /79

20 /79

21 /79

22 /79

23 /79

24 /79

25 /79

26 /79

27 /79

28 /79

29 /79

30 /79

31 /79

32 /79

33 /79

34 /79

35 /79

36 /79

37 /79

38 /79

39 /79

40 /79

41 /79

42 /79

43 /79

44 /79

45 /79

46 /79

47 /79

48 /79

49 /79

50 /79

51 /79

52 /79

53 /79

54 /79

55 /79

56 /79

57 /79

58 /79

59 /79

60 /79

61 /79

62 /79

63 /79

64 /79

65 /79

66 /79

67 /79

68 /79

69 /79

70 /79

71 /79

72 /79

73 /79

74 /79

75 /79

76 /79

77 /79

78 /79