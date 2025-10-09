İzmir’de sular saat kaçta gelecek? 9 Ekim İZSU su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir su kesintisi duyurusu İZSU’dan geldi. Barajlardaki su seviyelerinin azalması nedeniyle İzmir’de planlı su kesintileri sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 9 Ekim Perşembe günü yaşanan arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. İZSU’nun açıklamasına göre, kent genelinde başta Kınık, Urla ve Tire olmak üzere bir çok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki, İzmir’de bugün hangi mahallelerde su yok? Sular ne zaman gelecek? İşte 9 Ekim İZSU su kesintisi listesi ve detaylar.

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM 09.10.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ÇETİN EMEÇ UĞUR MUMCU Cd. No: 52 BALÇOVA.

BUCA EFELER 09.10.2025 saat 09:18 ile 10:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 334 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

KINIK YENİ 09.10.2025 saat 08:44 ile 10:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası YENİ MAHALLE ŞEHİT HALİL BALYA CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

KİRAZ CUMHURİYET 09.10.2025 saat 09:10 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

TİRE ÇAYIRLI, İBNİ MELEK 09.10.2025 saat 09:59 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası.