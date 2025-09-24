Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Bağkur prim eşitlemesine yönelik açıklamaları sonrası gözler yeni düzenlemelere çevrildi. Özellikle EYT düzenlemesiyle kapsam dışında kalan ve kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlar, sıradaki adımın “kademeli emeklilik yasası” olmasını istiyor. Sosyal medyada bu talepler hızla gündem olurken, X platformunda “Bağkurdan sonra kademe” etiketi kısa sürede öne çıkan başlıklar arasına girdi. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, Bağkur prim eşitlemesi sonrası kademeli emeklilik düzenlemesi olacak mı?
Bağ-Kur’lu esnafların yıllardır beklediği 9 bin prim günü şartının 7 bin 200’e düşürülmesi konusunda yeni bir adım geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan düzenlemeyle ilgili tarih vererek çalışmaların hızla başlayacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026’nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.
Bağkur Prim eşitlenmesinden sonra sırada Kademeli emeklik Tag oldu
X platformunda gündem hızla değişiyor. Bağkur prim gün sayısında eşitleme talebinin karşılık bulmasının ardından bu kez “kademeli emeklilik” çağrıları öne çıktı. Kullanıcılar, Bağkur düzenlemesinden sonra sıranın kademe sistemine gelmesi gerektiğini vurgularken, “Bağkurdan sonra kademe” etiketi kısa sürede öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" demişti.
Kademeli emeklilik nedir?
Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.
2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanın gözü kademeli emeklilikte.
Kademeli emeklilik isteyen vatandaşlar EYT’de olduğu gibi örgütlü bir şekilde seslerini dile getiriyor. Emeklilikte Adalet derneği de kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim