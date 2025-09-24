Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bağkur prim eşitlenmesinden sonra sırada kademeli emeklilik olsun talebi X'te tag oldu

Bağkur prim eşitlenmesinden sonra sırada kademeli emeklilik olsun talebi X'te tag oldu

18:2624/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><u>Kademeli emeklilik</u></strong></p>
Kademeli emeklilik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Bağkur prim eşitlemesine yönelik açıklamaları sonrası gözler yeni düzenlemelere çevrildi. Özellikle EYT düzenlemesiyle kapsam dışında kalan ve kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlar, sıradaki adımın “kademeli emeklilik yasası” olmasını istiyor. Sosyal medyada bu talepler hızla gündem olurken, X platformunda “Bağkurdan sonra kademe” etiketi kısa sürede öne çıkan başlıklar arasına girdi. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, Bağkur prim eşitlemesi sonrası kademeli emeklilik düzenlemesi olacak mı?

Bağ-Kur’lu esnafların yıllardır beklediği 9 bin prim günü şartının 7 bin 200’e düşürülmesi konusunda yeni bir adım geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan düzenlemeyle ilgili tarih vererek çalışmaların hızla başlayacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026’nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Bağkur Prim eşitlenmesinden sonra sırada Kademeli emeklik Tag oldu

X platformunda gündem hızla değişiyor. Bağkur prim gün sayısında eşitleme talebinin karşılık bulmasının ardından bu kez “kademeli emeklilik” çağrıları öne çıktı. Kullanıcılar, Bağkur düzenlemesinden sonra sıranın kademe sistemine gelmesi gerektiğini vurgularken, “Bağkurdan sonra kademe” etiketi kısa sürede öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" demişti.

Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanın gözü kademeli emeklilikte.

Kademeli emeklilik isteyen vatandaşlar EYT’de olduğu gibi örgütlü bir şekilde seslerini dile getiriyor. Emeklilikte Adalet derneği de kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim


2003 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim


2005 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim


2007 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta başlangıcı emeklilik şartı

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

#Kademeli emeklilik
#Bağkur
#EMADDER
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri